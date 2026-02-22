Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió en Lima este domingo 22 de febrero

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sismo de magnitud 5.1 se sintió en Pisco. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió la tarde de este domingo 22 de febrero en Lima Metropolitana, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

