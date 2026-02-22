Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió en Lima este domingo 22 de febrero

Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió la tarde de este domingo 22 de febrero en Lima Metropolitana, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico, reportado a las 5:36 p.m., tuvo su epicentro a 82 kilómetros al oeste de Pisco, en la región Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0100

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 17:36:14

Magnitud: 5.1

Profundidad: 42km

Latitud: -13.59

Longitud: -76.96

Intensidad: III-IV Pisco

Referencia: 82 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2026

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el evento sísmico presentó una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado III y IV en Pisco, pero no generó alarma entre los residentes. Tampoco se han reportado víctimas.

A nivel mundial, el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebés.

Asimismo, toallas higiénicas, bolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.