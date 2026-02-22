Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió en Lima este domingo 22 de febrero

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Pisco se sintió la tarde de este domingo 22 de febrero en Lima Metropolitana, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
