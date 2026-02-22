Municipalidad de Surco honrará a Patrick Ospina Orihuela al nombrar un albergue y un parque en su memoria

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que el albergue municipal de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, en homenaje a su acto de valor al intentar rescatar a un perro atrapado en el río Rímac.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Bruce, quien destacó el heroísmo del agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Vecinos, conmovidos por el heroísmo del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela de la Policía Nacional, quien demostró un gran valor al intentar rescatar a un perro en peligro, hemos decidido que nuestro albergue de mascotas llevará su nombre. Y de igual manera, un parque de nuestro distrito recibirá el nombre de este héroe cuyo valor es símbolo de amor hacia la vida de los más indefensos ”, manifestó el burgomaestre.

Ospina, integrante de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate, y también bombero voluntario de la Compañía 236 Huachipa, ingresó al río Rímac luego de que se reportara en redes sociales la presencia de un perro atrapado en medio del cauce, a la altura del puente Rayito de Sol.

Municipalidad de Surco honra memoria de suboficial Patrick Ospina. (Foto: Andina)

La corriente del río —cuyo caudal se había elevado entre 60 y 70 metros cúbicos por minuto debido a las lluvias recientes— lo arrastró junto al animal, haciéndolo desaparecer aguas abajo.

Las labores de búsqueda movilizaron a decenas de efectivos de la PNP, miembros del Cuerpo General de Bomberos, drones y unidades de rastreo a lo largo del río durante toda la noche. Finalmente, la tarde del sábado 21 de febrero, el cuerpo del suboficial fue hallado cerca de la desembocadura del Rímac, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao.

Homenaje póstumo

La municipalidad informó que los espacios que llevarán su nombre buscarán preservar la memoria de su vocación de servicio y su compromiso con la protección de los más indefensos.

Colectivos de protección animal y ciudadanos de distintas regiones del país expresaron su respaldo a la iniciativa a través de redes sociales, donde destacaron que el sacrificio del suboficial constituye un ejemplo de entrega y humanidad.

“¡Un homenaje al valor y la entrega! En reconocimiento al heroísmo del policía Patrick Ospina Orihuela” , señala la publicación oficial difundida por la comuna distrital.

