Municipalidad de Surco honrará a Patrick Ospina Orihuela al nombrar un albergue y un parque en su memoria

Albergue municipal y parque llevarán nombre de policía fallecido en el río Rímac. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que el albergue municipal de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, en homenaje a su acto de valor al intentar rescatar a un perro atrapado en el río Rímac.

