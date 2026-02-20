EsSalud declara Alerta Amarilla a nivel nacional para garantizar atención ante lluvias intensas

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso la implementación de la Alerta Amarilla en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional, con el objetivo de prevenir, reducir y atender los efectos de las intensas lluvias, inundaciones y activaciones de quebradas, y salvaguardar la vida y la salud de los asegurados y de la población en general.

Ello, conforme al Plan de Lluvias 2025–2027 de la institución. La medida establece acciones preventivas y de respuesta inmediata para asegurar que los asegurados reciban atención continua, segura y oportuna frente a los peligros asociados a la temporada de lluvias.

Bajo esta alerta, las redes asistenciales y prestacionales deben garantizar la operatividad total de las áreas de mayor complejidad, como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), servicios de Emergencia, centros quirúrgicos, centros obstétricos, bancos de sangre y áreas de hospitalización.

En cuanto al recurso humano, se han organizado roles de turno, retenes y brigadas de intervención preparadas para actuar ante cualquier emergencia. De igual forma, los sistemas de comunicación y las ambulancias permanecerán operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier contingencia de manera inmediata.

Al respecto, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó la importancia de esta medida ante eventos climatológicos adversos. “Nuestra prioridad absoluta es la protección de la vida y la salud de nuestros asegurados y de la población en general. Con la activación de esta Alerta Amarilla estamos movilizando todos nuestros recursos logísticos y humanos para que ningún evento natural interrumpa la atención, especialmente en las zonas de mayor riesgo”, comentó.

Acciones preventivas

La disposición técnica ordena la ejecución de trabajos preventivos en la infraestructura y equipos para evitar filtraciones, colapsos de drenaje o inundaciones. Asimismo, se ha verificado el abastecimiento estratégico de medicamentos, material médico, combustible y agua segura.

La Gerencia Central de Operaciones informó que se realizará un monitoreo constante de las condiciones de riesgo en cada establecimiento. Esta supervisión permitirá remitir información en tiempo real sobre posibles daños o afectaciones, activando los mecanismos y protocoles de respuesta de manera inmediata.

En tanto, la Oficina de Defensa Nacional de EsSalud, indica que esta vigilancia permanente permite identificar riesgos de forma anticipada y proteger la operatividad de los centros de salud en todo el país. Asimismo, esta oficina coordina con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) la prevención y reacción ante emergencias derivadas de las fuertes lluvias.