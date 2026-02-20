EsSalud declara Alerta Amarilla a nivel nacional para garantizar atención ante lluvias intensas

Resumen

Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso la implementación de la Alerta Amarilla en todos sus establecimientos de salud a nivel nacional, con el objetivo de prevenir, reducir y atender los efectos de las intensas lluvias, inundaciones y activaciones de quebradas, y salvaguardar la vida y la salud de los asegurados y de la población en general.

