Policía desaparece en turbulentas aguas del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito

Un efectivo de la Policía de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) desapareció en las turbulentas aguas del río Rímac, producto de las lluvias, cuando intentaba rescatar a un perrito de color negro. El hecho ocurrió a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

La emergencia fue reportada pasando las 9 de la mañana. La Unidad de Rescate de la Policía, junto a efectivos de la comisaría de Sarita Colonia, empezaron un operativo de búsqueda a lo largo del río Rímac.

En las imágenes de Canal N se ve al agente de la PNP caminando despacio hacia al animal para no asustarlo, sin embargo, este empieza a alejarse y se lanza a la parte más caudalosa y profunda del río.

El hombre de rescate, sin dudarlo, también se arroja y es allí cuando empieza su lucha por mantenerse a flote. Logra coger al perro, pero la fuerte corriente los arrastra hacia una zona con pequeñas cascadas y desaparece.

A la altura del puente Dulanto, un vecino de la zona indicó que habría visto al policía levantar la mano y pedir ayuda.

Helicópteros inician búsqueda de rescatista

Las labores de búsqueda también están desplegadas en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de la Base Naval del Callao. En la zona se han desplegado más patrulleros y personal policial.

Aumenta caudal del río Rímac y Chillón

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los ríos Rímac y Chillón alcanzaron el umbral amarillo en sus zonas altoandinas tras el incremento de lluvias en la sierra central.

El río Rímac alcanzó el umbral amarillo en la estación hidrológica San Mateo, ubicada en la provincia de Huarochirí. Según el informe, el caudal llegó a 30.04 metros cúbicos por segundo (m³/s).

En el caso del río Chillón, el umbral amarillo se activó en dos puntos de la provincia de Canta. En la estación Puente Magdalena, el caudal alcanzó 30.05 m³/s durante la madrugada.