Policía desaparece en turbulentas aguas del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito

Sus colegas vienen realizando labores de búsqueda en todo el río. Foto: Soy Noticias Instagram
Por Redacción EC

Un efectivo de la Policía de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) desapareció en las turbulentas aguas del río Rímac, producto de las lluvias, cuando intentaba rescatar a un perrito de color negro. El hecho ocurrió a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

