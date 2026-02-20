Miraflores ejecuta obras en el óvalo Gutiérrez para mejorar transitabilidad y así completar obra al 100%

La Municipalidad de Miraflores continúa, a la fecha, con los trabajos en el óvalo Gutiérrez a fin de entregar de forma integral dicha obra, la cual solo faltaba completar en algunos sectores.

El Comercio había dado a conocer que el proyecto es desarrollado de forma conjunta entre los municipios de Miraflores y San Isidro y que se había dejado sin asfaltar algunas zonas de la pista para implementar jardineras y estructuras para mejorar la transitabilidad.

Cabe recordar que la Municipalidad de Miraflores había efectuado en noviembre pasado el mantenimiento de pistas del óvalo Gutiérrez, lo que incluyó la renovación de la carpeta asfáltica, así como la implementación de la señalización horizontal.

Actualmente, la comuna de Miraflores desarrolla la segunda etapa del proyecto, que contempla la intervención de los espacios libres de asfalto para mejorar la transitabilidad peatonal, vehicular y ciclística. Los trabajos culminarían en el primer trimestre del año, como lo había proyectado dicha comuna.

En el caso de la ciclovía, se busca conectar la que existe en la avenida Comandante Espinar con la que tiene San Isidro, la cual llega hasta la parroquia María Reina.