Miraflores ejecuta obras en el óvalo Gutiérrez para mejorar transitabilidad y así completar obra al 100%

Miraflores continúan con las obras en el óvalo Gutiérrez
La Municipalidad de Miraflores continúa, a la fecha, con los trabajos en el óvalo Gutiérrez a fin de entregar de forma integral dicha obra, la cual solo faltaba completar en algunos sectores.

