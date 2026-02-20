MML acusa a FF.AA. de retirar Puesto de Comando en Plaza Castañeta pese al estado de emergencia

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que personal del Ejército retiró, de manera unilateral y sin previo aviso, el Puesto de Comando Unificado instalado en la Plaza Castañeta, en el Cercado de Lima a pesar del estado de emergencia vigente.

La comuna precisó que este hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas del jueves 19 de febrero. El puesto estratégico había sido inaugurado el 7 de noviembre de 2025 con la presencia del entonces presidente de la República, el alcalde de Lima, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Su objetivo era coordinar y fortalecer las acciones tácticas frente a la inseguridad ciudadana, en el marco de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.

De acuerdo con el pronunciamiento, personal del Ejército solicitó también el retiro del material y de los equipos logísticos -como computadoras y mobiliario— proporcionados por la MML en calidad de apoyo. La comuna precisó que dichos equipos han sido resguardados por su personal.

La Municipalidad de Lima expresó su “profunda preocupación” por esta decisión, al considerar que debilita el control territorial, especialmente cuando el Estado de Emergencia continúa vigente. En ese sentido, demandó una respuesta formal de las autoridades correspondientes para que expliquen los motivos del retiro.

Estado de emergencia ante criminalidad

El pasado 21 de diciembre se oficializó la prórroga por 30 días calendario el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.