MML acusa a FF.AA. de retirar Puesto de Comando en Plaza Castañeta pese al estado de emergencia

La comuna precisó que este hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas del jueves 19 de febrero. El puesto estratégico había sido inaugurado el 7 de noviembre de 2025 con la presencia del entonces presidente de la República, el alcalde de Lima, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Su objetivo era coordinar y fortalecer las acciones tácticas frente a la inseguridad ciudadana, en el marco de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.
De acuerdo con el pronunciamiento, personal del Ejército solicitó también el retiro del material y de los equipos logísticos -como computadoras y mobiliario— proporcionados por la MML en calidad de apoyo. La comuna precisó que dichos equipos han sido resguardados por su personal.
La Municipalidad de Lima expresó su “profunda preocupación” por esta decisión, al considerar que debilita el control territorial, especialmente cuando el Estado de Emergencia continúa vigente. En ese sentido, demandó una respuesta formal de las autoridades correspondientes para que expliquen los motivos del retiro.