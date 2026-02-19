El Agustino: Delincuentes atentan contra conductor de la línea “E”

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en El Agustino, donde delincuentes autodenominados como “El Clan del Norte” atacaron a balazos a un conductor de la empresa “Emanuel” de la línea “E”, que cubre la ruta entre San Miguel y El Agustino.

El conductor, identificado como José Luis Guerra Sánchez, resultó herido en el brazo izquierdo luego de que los delincuentes dispararan más de seis veces contra la unidad en el paradero Praderas e incluso grabaron el ataque. Posteriormente, el chofer fue trasladado al Hospital Bravo Chico para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, los atacantes se desplazaban en una motocicleta y grabaron el momento del atentado, cuyas imágenes comenzaron a circular entre vecinos de la zona.

“Lo que ha pasado es que han estado persiguiendo en una moto lineal al de la empresa y le han disparado”, señaló un testigo.

Delincuentes atentan contra conductor de la línea “E” en El Agustino. (Foto: Captura de video)

Tras el ataque, los agresores dejaron un sobre con municiones en el paradero final de la ruta, a pocas cuadras del lugar, lo que incrementó la preocupación de los residentes.

Los pasajeros que iban en el bus resultaron ilesos; sin embargo, vecinos recordaron que hace un mes se dejó un artefacto explosivo en el estacionamiento de la empresa y se realizaron disparos en el mismo sector.

Cabe recordar que la misma empresa ya había sufrido otro ataque armado en 2025, cuando presuntos integrantes de una banda exigieron el pago de cupos diarios de S/10 y una cuota de inscripción de S/200 por vehículo.