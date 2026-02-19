El Agustino: Delincuentes atentan contra conductor de la línea “E”

Resumen
Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en El Agustino, donde delincuentes autodenominados como “El Clan del Norte” atacaron a balazos a un conductor de la empresa “Emanuel” de la línea “E”, que cubre la ruta entre San Miguel y El Agustino.
