Un obrero de construcción civil fue asesinado este miércoles en El Agustino durante un ataque armado ocurrido en plena calle. La víctima realizaba labores junto a otros trabajadores cuando un sujeto armado apareció súbitamente y abrió fuego sin mediar palabra.

Según informó 24 Horas, el crimen ocurrió mientras el grupo ayudaba a mover un contenedor. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al atacante acercándose desde una esquina y disparando de manera directa contra el trabajador.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Testigos señalaron que el ataque se produjo tras un altercado previo con terceras personas que permanecían en la zona.

En medio del dolor, la madre del obrero relató al medio que su hijo estaba concentrado en salir adelante junto a su familia. “Mi hijo estaba trabajando, él estaba pensando en alquilar un salón porque también es barbero, estaba juntando con su señora, ella también trabaja en la obra, estaba juntando su platita para abrir una barbería”, expresó.

La víctima habría recibido al menos cinco impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Pese a que compañeros de trabajo y vecinos intentaron llevarlo de emergencia a un centro de salud cercano, llegó sin vida debido a la gravedad de las heridas.

Tras los disparos, el agresor huyó rápidamente del lugar.

El crimen generó temor entre los residentes, quienes exigieron mayor presencia policial y operativos permanentes ante el aumento de hechos violentos en los últimos meses.

Policía ha iniciado las investigaciones para identificar al responsable y determinar si el ataque estaría vinculado a disputas dentro del sector de construcción civil o a presuntas redes de extorsión.