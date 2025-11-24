Un menor de edad quedó atrapado en una escalera eléctrica dentro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aproximadamente a las 12:51 p.m. del domingo 23 de noviembre. El incidente, que generó momentos de tensión entre los pasajeros, se originó cuando la bota del niño fue atrapada por la estructura metálica del equipo en movimiento.

De acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), el personal del aeropuerto activó inmediatamente los protocolos de seguridad para detener el funcionamiento de la escalera y liberar al menor. Asimismo, el servicio de atenciones de emergencia brindó asistencia médica en el lugar.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En un comunicado oficial, LAP detalló que el menor “no presentó lesiones visibles” , aunque se recomendó su traslado a una clínica para descartar cualquier contusión. Las imágenes compartidas por testigos muestran a pasajeros intentando detener la escalera segundos después del incidente, mientras el niño permanecía atrapado.

Menor quedó atorado en escalera eléctrica y fue auxiliado de inmediato. (Foto: Composición)

El pronunciamiento de la concesionaria también informó que los padres optaron por trasladar al menor por cuenta propia a su seguro particular para ser evaluado por especialistas.

“Lamentamos la preocupación que este incidente pudo generar en la familia del menor; el personal del aeropuerto brindó asistencia en todo momento. Desde LAP reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros pasajeros y usuarios ”, señala el comunicado.

LAP activa protocolos tras accidente de menor en escalera eléctrica del aeropuerto.

El aeropuerto continúa operando con normalidad, mientras se evalúan las condiciones del equipo involucrado para garantizar su correcto funcionamiento.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

Dictan prisión preventiva para extrabajadora que raptó a bebé en Ica.