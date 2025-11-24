Un menor de edad quedó atrapado en una escalera eléctrica dentro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, aproximadamente a las 12:51 p.m. del domingo 23 de noviembre. El incidente, que generó momentos de tensión entre los pasajeros, se originó cuando la bota del niño fue atrapada por la estructura metálica del equipo en movimiento.
De acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), el personal del aeropuerto activó inmediatamente los protocolos de seguridad para detener el funcionamiento de la escalera y liberar al menor. Asimismo, el servicio de atenciones de emergencia brindó asistencia médica en el lugar.
En un comunicado oficial, LAP detalló que el menor “no presentó lesiones visibles”, aunque se recomendó su traslado a una clínica para descartar cualquier contusión. Las imágenes compartidas por testigos muestran a pasajeros intentando detener la escalera segundos después del incidente, mientras el niño permanecía atrapado.
El pronunciamiento de la concesionaria también informó que los padres optaron por trasladar al menor por cuenta propia a su seguro particular para ser evaluado por especialistas.
“Lamentamos la preocupación que este incidente pudo generar en la familia del menor; el personal del aeropuerto brindó asistencia en todo momento. Desde LAP reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros pasajeros y usuarios”, señala el comunicado.
El aeropuerto continúa operando con normalidad, mientras se evalúan las condiciones del equipo involucrado para garantizar su correcto funcionamiento.
