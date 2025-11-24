Esta mañana, en la sede de la UNESCO en París, el Perú fue elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial para el periodo 2025-2029, tras recibir el respaldo de 88 Estados Miembros, una de las votaciones más altas de la jornada.

La decisión se sustenta en la trayectoria del país como custodio de un patrimonio excepcional y diverso. Además, reafirma la confianza global en el liderazgo del Perú en la conservación del patrimonio cultural y natural.

Cancillería informó que el Perú cuenta con 13 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, que incluyen desde monumentos arqueológicos hasta ecosistemas de extraordinaria biodiversidad.

Entre ellos destacan la Ciudad Sagrada de Caral-Supe, la civilización más antigua de las Américas; el Parque Nacional del Manú, uno de los espacios biológicos más diversos del planeta; y el Santuario Histórico de Machu Picchu, emblema de los Andes y símbolo global de la identidad peruana.

¿Cuáles son las nuevas acciones de Perú?

Ahora, Perú impulsará iniciativas destinadas a reforzar la conservación sostenible, promover la investigación científica, fortalecer las capacidades regionales en América Latina y el Caribe, y estimular la cooperación entre los sectores público, privado y comunitario.

Además, esta designación permitirá que el país participe de manera activa en la preservación de los sitios que cuentan la historia común de la humanidad, generando beneficios concretos para la población a través del impulso del turismo responsabl y, sobre todo, proyección internacional del Perú.

Cabe señalar que el Comité del Patrimonio Mundial es el órgano encargado de implementar la Convención de 1972, instrumento emblemático de la UNESCO para salvaguardar el patrimonio cultural y natural de excepcional valor.