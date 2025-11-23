Una de las combis conocidas como Los Rojitos fue atacada a balazos la noche de este domingo cuando trasladaba pasajeros en San Juan de Miraflores. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres armados que viajaban en una moto lineal interceptaron la unidad y dispararon varias veces contra el vehículo.

El ataque se registró a la altura del paradero 10, a pocas cuadras de la comisaría Pamplona 1. Dos pasajeros resultaron gravemente heridos. Uno de ellos quedó tendido en la pista mientras vecinos pedían auxilio y aguardaban la llegada del personal de salud.

Los heridos fueron llevados al hospital María Auxiliadora. Las imágenes difundidas tras el incidente muestran un impacto de bala cerca de la cabina del conductor y a los pasajeros descendiendo rápidamente para ponerse a salvo después de los disparos.

Agentes policiales de la zona iniciaron las diligencias para identificar a los responsables. Los peritos han contado 5 casquillos en la zona del atentado.

Violencia persiste pese al estado de emergencia

En el primer mes del estado de emergencia en Lima y Callao se registraron 57 homicidios, de acuerdo con cifras del Sinadef. La medida buscaba contener el avance del crimen organizado y los episodios de violencia letal. Sin embargo, los asesinatos, extorsiones y ataques a mano armada continúan en diversos distritos.

Los hechos más graves se produjeron en espacios públicos y zonas transitadas, entre ellos las avenidas Grau y San Borja, así como en Villa María del Triunfo.

Además, las autoridades decidieron extender la vigencia del estado de emergencia hasta el 21 de diciembre, con el fin de mantener las operaciones policiales y militares desplegadas frente al incremento de hechos violentos.