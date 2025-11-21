El Senamhi indicó que la masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la madrugada del domingo 23 y se desplazará hacia la selva central hasta el martes 25 de noviembre. Foto: Senmahi
El Senamhi indicó que la masa de aire frío ingresará por la selva sur durante la madrugada del domingo 23 y se desplazará hacia la selva central hasta el martes 25 de noviembre. Foto: Senmahi
Redacción EC
Redacción EC

El , advirtió sobre el próximo vigésimo noveno en la selva peruana que traerá lluvias de moderada a fuerte intensidad, incremento de la velocidad del viento y un descenso de las temperaturas.

Especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente indicaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del domingo 23 y se desplazará gradualmente hacia la selva central hasta el martes 25 de noviembre.

El Senamhi advierte de un nuevo friaje en la selva. Foto: Senamhi
El Senamhi advierte de un nuevo friaje en la selva. Foto: Senamhi

Además, la entidad encargada de monitorear el clima precisó que las lluvias intensas estarán acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en la selva baja. Asimismo, se prevé cobertura nubosa durante gran parte del día, con mayor incidencia en la selva centro y sur.

Temperatura disminuirá

También se pronostica una baja en la temperatura diurna, sumada a un ambiente más nublado y húmedo. Por las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, la población experimentará un ligero incremento en la sensación de frío.

Arequipa: Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva para chofer por accidente que dejó 37 muertos


En tanto, en la selva sur, que incluye los departametos de Madre de Dios, Puno y Cusco, se prevén temperaturas durante el día entre 25 °C y 27 °C, mientras que por la noche los registros rondarán los 20 °C. En la selva central, las temperaturas se mantendrán entre los 26 °C y 28 °C.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC