El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió sobre el próximo vigésimo noveno friaje del año en la selva peruana que traerá lluvias de moderada a fuerte intensidad, incremento de la velocidad del viento y un descenso de las temperaturas.

Especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente indicaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del domingo 23 y se desplazará gradualmente hacia la selva central hasta el martes 25 de noviembre.

El Senamhi advierte de un nuevo friaje en la selva. Foto: Senamhi

Además, la entidad encargada de monitorear el clima precisó que las lluvias intensas estarán acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en la selva baja. Asimismo, se prevé cobertura nubosa durante gran parte del día, con mayor incidencia en la selva centro y sur.

Temperatura disminuirá

También se pronostica una baja en la temperatura diurna, sumada a un ambiente más nublado y húmedo. Por las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, la población experimentará un ligero incremento en la sensación de frío.

En tanto, en la selva sur, que incluye los departametos de Madre de Dios, Puno y Cusco, se prevén temperaturas durante el día entre 25 °C y 27 °C, mientras que por la noche los registros rondarán los 20 °C. En la selva central, las temperaturas se mantendrán entre los 26 °C y 28 °C.