La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná informó que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Henrry Apaclla Ñ. Él es investigado por homicidio culposo y lesiones culposas tras el accidente que dejó 37 muertos y 25 heridos.

El hecho ocurrió cuando un bus de la empresa Llamosas cayó a un abismo de unos 200 metros en Ocoña.

Durante la audiencia, el fiscal Luis Fernando Supo Ramos explicó que, según el informe de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, el imputado habría invadido el carril contrario.

Debido a ello, chocó contra el bus en una curva. Como consecuencia, el chofer del vehículo interprovincial perdió el control y se despistó.

Además, la Fiscalía acreditó que Apaclla conducía bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico, realizado seis horas después, arrojó un resultado positivo.

Un análisis retrospectivo estimó que, al momento del accidente, habría tenido 1.04 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy por encima del límite legal.

El Ministerio Público también argumentó peligro de fuga, ya que el investigado no tiene arraigo domiciliario, familiar ni laboral. Debido a ello, solicitó una pena de ocho años y seis meses de prisión. Con estos elementos, el juzgado aceptó el pedido fiscal en defensa de las víctimas y sus familias.