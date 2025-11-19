El camino hacia una educación de calidad entra a su etapa decisiva para 6227 jóvenes de zonas rurales de todo el Perú, quienes fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, este domingo 16, tras recibir orientación y asistencia en el proceso de inscripción a través de los Tambos del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Con apoyo de los gestores institucionales de 502 Tambos en 22 regiones, cada uno de los participantes accedió a lo largo del año a información sobre la convocatoria a Beca 18 - 2026 y sus diversas modalidades de cobertura educativa, para tener la oportunidad de acceder a una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado en universidades, institutos o escuelas de educación superior de todo el país.

Así, en articulación con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, también se fortaleció la preparación de los jóvenes a través de talleres de reforzamiento de clases y se impulsó su participación en el simulacro de prueba, que se realizó en los Tambos para que midan su nivel académico, se familiaricen con el tipo de examen y el tiempo real que tendrían para responder todas las preguntas posibles.

Cabe destacar que, los estudiantes se inscribieron a las 10 modalidades que ofrece el Pronabec a través de Beca 18. Por ejemplo, los que viven en pueblos indígenas de la selva, accedieron a la modalidad Comunidad Nativa Amazónica (CNA); los estudiantes de la zona del Huallaga o Vraem, participan con la modalidad Huallaga y Vraem.

Mientras que los que dominan una lengua originaria hacen lo propio en la modalidad Educación Intercultural Bilingüe (EIB); y en el caso de personas en situación de desprotección familiar o riesgo de abandono, se inscribieron a la modalidad Protección.

El Examen Nacional de Preselección se realiza este domingo 16 de noviembre en sedes educativas previamente asignadas a los participantes aptos, las que serán lugares cercanos a la dirección que registraron en su inscripción. Para garantizar que todos los postulantes rindan su examen, los Tambos en Loreto y Ucayali, apoyarán con su traslado hasta las instituciones educativas. Los participantes que recibieron apoyo en los Tambos, forman parte de los más de 97 mil jóvenes que rendirán el examen este fin de semana.

Los jóvenes deberán acudir a los locales entre las 7:00 a. m. y 8:20 a. m., luego de esa hora se cerrarán las puertas. De 9:00 a. m. a 11:00 a. m., se realizará la prueba que contiene 30 preguntas de matemáticas y 30 de comprensión lectora.

El acceso a Beca 18 forma parte de las acciones que el programa PAIS del Midis realiza en centros poblados a través de la iniciativa BecaTambo.

En coordinación con Pronabec e instituciones educativas, más de 17 mil jóvenes recibieron información sobre becas de estudio y servicios que contribuyan a fortalecer su formación, sobrepasando la meta establecida a inicios de año.