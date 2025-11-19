En la ciudad de Trujillo, región La Libertad, al norte del Perú, casi cuatro horas de lluvia inundaron las principales calles. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se acumuló cerca de 5 litros por metro cuadrado.

La intensa precipitación inició la madrugada del martes 18 de noviembre, y afectó también a los diferentes distritos de esta provincia, inundado pistas y viviendas.

Imágenes de Buenos Días Perú muestran como los vehículos tienen que pasar por riachuelos que dificultaron el tránsito por varias horas, hasta que finalmente personal de limpieza acudió a las diferentes avenidas para retirar el agua empozada y reponer el libre tránsito.

También, se reportó que el agua se estancó en las calles principales de mercados y otros establecimientos comerciales.

Casas afectadas en Pataz

En Pataz, el COER informó que dos viviendas resultaron afectadas, así como siete metros de vía en la calle Miraflores, distrito de Tayabamba. El tránsito en la zona se encuentra restringido.

El organismo indicó que el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Pataz llegó a la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Se comunicó a la Gerencia de Obras para que ejecute labores de reforzamiento y/o la construcción de un muro de contención que garantice la seguridad de la vía.

En ese sentido, dispuso inmediatamente la entrega de calaminas como ayuda humanitaria para proteger las viviendas afectadas por la lluvia.

Según el aviso meterológico del COER, para la sierra se esperaban precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Además, fenómenos asociados como descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la tarde y noche.

No se descartó la caída de granizo sobre los 2,800 m.s.n.m.