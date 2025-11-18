Las intensas lluvias que se registran en diversas zonas del distrito de Kimbiri, en la provincia cusqueña de La Convención, ocasionaron la inundación de un centro de salud, un colegio inicial y al menos quince viviendas, según informó la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Cusco (ORGRDS).

De acuerdo con Andina, el centro poblado de Progreso fue uno de los más afectados, donde el puesto de salud Mapiturani y una institución educativa quedaron anegados. Asimismo, se reportaron deslizamientos en cuatro tramos de la vía que conecta con las comunidades de Santa Fe, Nueva Esperanza y California.

En esta última zona, la lluvia también perjudicó los cultivos de cinco familias, mientras que en el poblado de Malvinas una vivienda quedó inhabitable y otras diez resultaron afectadas. Piscigranjas locales y parte de la infraestructura de riego también sufrieron daños.

El poblado de Los Ángeles enfrentó deslizamientos que bloquearon temporalmente la carretera hacia Elares, La Libertad y Quipashiari. En ese sector, una camioneta fue arrastrada por el lodo, pero pudo ser recuperada con el apoyo de los vecinos.

Ante la emergencia, la municipalidad de Kimbiri dispuso el envío de maquinaria pesada para despejar las vías y evitar el aislamiento de las comunidades.

Miguel Oscco Abarca, director de la ORGRDS, señaló a Andina que las lluvias han activado varias quebradas en distritos del Vraem, como Pichari, Unión Asháninka y Villa Quinchiari. Añadió que estas son las primeras precipitaciones de la temporada y que se prevé un incremento en diciembre y enero, según estimaciones del Senamhi.

El funcionario también informó que, de momento, no se han reportado daños personales. Sin embargo, se registraron granizadas en zonas como Chamaca y Livitaca, en Chumbivilcas, aunque sin impacto en cultivos debido a que aún no inicia plenamente la campaña de siembra.