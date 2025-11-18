Digesa confirma inocuidad de alimentos entregados por Wasi Mikuna tras denuncia en escuela de Amarilis. (Foto: Difusión)
Redacción EC
El programa , del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), solicitó a la un pronunciamiento técnico sobre la aptitud de los alimentos distribuidos, luego de conocerse la denuncia de una el martes 11 de noviembre.

Tras los análisis de laboratorio y la evaluación epidemiológica, la autoridad sanitaria concluyó que no se encontró ningún contaminante ni anomalía en los productos entregados. Los informes confirman que los alimentos distribuidos por el programa cumplían con todas las condiciones de inocuidad y no representaban riesgo para la salud de los estudiantes.

Con el fin de garantizar la protección de la comunidad educativa, el Midis solicitó también la intervención de la Dirección Regional de Salud de Huánuco, que realizó vigilancia sanitaria tanto en los productos proporcionados a la institución como en el establecimiento del proveedor.

Midis descarta riesgo sanitario en productos de programa alimentario. (Foto: Difusión)
Luego de recibir los resultados oficiales, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirmó que los alimentos entregados a la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza (distrito de Amarilis), eran completamente aptos para el consumo, tal como confirman los reportes epidemiológicos.

La entidad informó que los resultados serán remitidos por su área legal al , con el fin de que la Fiscalía de Prevención del Delito los incorpore como prueba y pueda identificar a los responsables de la difusión de información falsa, la cual genera desconfianza en un servicio esencial para miles de niñas y niños.

Wasi Mikuna reiteró su compromiso con la calidad, seguridad e inocuidad de los alimentos distribuidos en todo el país y recordó que cuenta con la línea gratuita 0800 20 600 para recibir consultas, sugerencias o alertas relacionadas al servicio alimentario.

