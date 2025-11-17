Machu Picchu fue declarada como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno y es el destino turístico más emblemático del Perú | Foto: Andina
Redacción EC
El , a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, inicia hoy, lunes 17 de noviembre, el proceso de venta de boletos de ingreso 2026 para el Camino Inka y para la Llaqta Inka de , con el objetivo de facilitar una mejor planificación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los operadores turísticos y agencias de viaje.

El horario de apertura de las reservas es a las 8:00 a. m. para el Camino Inka, mientras que, para la Llaqta Inka de Machupicchu, inicia al mediodía. Una vez hecha la reserva en la página web , los futuros visitantes deberán realizar el pago en la misma plataforma, según el cronograma establecido:

El Ministerio de Cultura recomendó a los visitantes y operadores turísticos estar atentos a estas fechas y cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar un acceso ordenado y seguro a Machupicchu y a la Red de Caminos Inka.

“Hay mucha expectativa en todas partes del mundo por visitar la Llaqta Inka de Machupicchu y su Camino Inka. Establecer una reserva y una compra temprana ayudará a los visitantes a tener una visita agradable”, afirmó Iván Falconí, director de Sitios del Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura.

Cabe destacar que, por primera vez, las reservas anticipadas para el Camino Inka y la Llaqta Inka de Machupicchu se adelanta de diciembre a noviembre, con el fin de mejorar la organización y evitar saturación en los días de mayor afluencia.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (084) 582030, (084) 3215555 o, desde el extranjero, al +51 1 3215555; o escribir a los correos electrónicos y .

