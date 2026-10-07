Diversos incendios forestales que todavía persisten en Cusco han destruido hasta el momento al menos 16 mil hectáreas de cobertura vegetal y causaron la muerte de cinco personas. Las emergencias afectan varias provincias altoandinas donde el fuego consume pastos naturales y bosques silvestres.

El funcionario de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres, Edwin Mancilla, reportó cerca de 280 siniestros durante el año. La autoridad precisó que seis emergencias continúan activas en distintas provincias del departamento.

El fuego avanzó sobre los distritos de Ccapacmarca en Chumbivilcas, Sicuani en Canchis, y los sectores de Pichigua y Alto Pichigua en Espinar. En Ccapacmarca, las llamas destruyeron 300 hectáreas de pastos, causaron la muerte de ganado y afectaron dos viviendas rurales.

Los reportes oficiales confirmaron el fallecimiento de tres adultos mayores en los distritos de Yanatile, Colquepata y Yanahuara. Asimismo, dos hermanos de 11 y 18 años perdieron la vida por quemaduras graves tras el siniestro del 26 de septiembre en Pomacanchi.

Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Municipalidad de Cusco)

Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Municipalidad de Cusco)

Cusco emite alerta patrimonial por incendio forestales

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco activó una alerta en su sector para fortalecer las acciones de prevención, monitoreo, comunicación, coordinación y respuesta inmediata. Esto alcanza a parques, zonas y sitios arqueológicos y la permanente disposición de las brigadas institucionales, personal de conservación, vigilancia para mantenerse alerta cerca a lugares patrimoniales.

La directora ejecutiva de Cultura Cusco, Úrsula Paz, advirtió que los incendios forestales constituyen una seria amenaza para el patrimonio cultural. “El fuego puede destruir en pocas horas lo que ha permanecido durante siglos. Cuando un incendio afecta una estructura arqueológica, los daños pueden ser irreversibles y significar la pérdida de evidencias únicas de nuestra historia”, señaló según Correo.

Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Municipalidad de Cusco)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas por el incremento de temperaturas y fuertes vientos en la sierra sur. Estas condiciones climáticas facilitaron la propagación del fuego a velocidades de 20 kilómetros por hora sobre pastizales secos.

Las labores de control afrontaron dificultades por la falta de compañías de bomberos en Chumbivilcas, Canas y Paruro. A esta carencia se sumó el despliegue de efectivos policiales y militares hacia locales de votación por los comicios electorales.

Emergencia en Yanahuara, Cusco, dejó un muerto y cinco heridos

El 2 de octubre, en el centro poblado de Yanahuara, provincia de Urubamba, un incendio provocó la muerte de un adulto mayor y dejó dos heridos. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Miguel Osco, informó que los sobrevivientes sufrieron quemaduras de segundo grado y permanecen en el Hospital Regional del Cusco.

Las llamas destruyeron amplias áreas de vegetación seca y amenazaron complejos hoteleros del Valle Sagrado. Tras 36 horas de trabajo continuo y apoyo aéreo, brigadas de bomberos sofocaron el fuego en el sector Huarcaya.