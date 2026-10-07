Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco.(Facebook: TV en Línea Cusco)
Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco.(Facebook: TV en Línea Cusco)
Por Redacción EC

Diversos incendios forestales que todavía persisten en Cusco han destruido hasta el momento al menos 16 mil hectáreas de cobertura vegetal y causaron la muerte de cinco personas. Las emergencias afectan varias provincias altoandinas donde el fuego consume pastos naturales y bosques silvestres.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.