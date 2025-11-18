El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Esta característica geológica lo convierte en una zona de alta actividad sísmica. En otras palabras, las tierras peruanas se ubican sobre zonas donde las placas tectónicas se unen y separan, lo que provoca movimientos telúricos y la calificación de la región como altamente sísmica, calificativo que compartimos con países de Sudamérica e incluso con Japón.

El cinturón de fuego se extiende por estos países alrededor del mundo, lo cual hace de estas regiones zonas altamente sísmicas y propensas a registrar movimientos de intensidad telúrica | Foto: difusión

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0762

Fecha y Hora Local: 17/11/2025 09:15:26

Magnitud: 3.8

Profundidad: 29km

Latitud: -4.09

Longitud: -80.98

Intensidad: II-III Máncora

Referencia: 8 km al E de Máncora, Talara - Piura — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 17, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0759

Fecha y Hora Local: 16/11/2025 09:23:11

Magnitud: 4.2

Profundidad: 39km

Latitud: -3.91

Longitud: -81.32

Intensidad: III Máncora

Referencia: 37 km al NO de Máncora, Talara - Piura — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0758

Fecha y Hora Local: 16/11/2025 06:35:48

Magnitud: 3.6

Profundidad: 19km

Latitud: -8.75

Longitud: -75.83

Intensidad: II-III Aucayacu

Referencia: 37 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánuco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0757

Fecha y Hora Local: 16/11/2025 02:04:00

Magnitud: 4.0

Profundidad: 111km

Latitud: -16.64

Longitud: -71.53

Referencia: 27 km al S de Arequipa, Arequipa - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 16, 2025

En caso se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.