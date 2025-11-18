La Cámara de Comercio de Huancayo, en alianza con la CONFIEP, Diario Correo y la Universidad Continental, organizan el “VIII Congreso Empresarial de la Macro Región Centro – CEC Perú 2025”, bajo el lema “Necesidades y Propuestas para una Inversión y Gobernanza Sostenible Integral para la Macrorregión Central del Perú”.

El CEC 2025, a realizarse el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, no es solo un foro empresarial; es la plataforma para que casi 10 millones de beneficiarios de regiones clave (como Junín, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, y Huánuco) articulen una posición firme frente a la amenaza de recortes y postergaciones que penden sobre sus megaproyectos.

I. Los objetivos del CEC 2025: Brechas, Riesgos y Oportunidades

La Macrorregión Central ha operado históricamente bajo un paradigma de gestión pública desequilibrada y de corto plazo que ha sido insuficiente para cubrir las altas brechas de infraestructura y desarrollo. La Gobernanza institucional ha sido evaluada como débil y desarticulada, impactando la confianza ciudadana. En un contexto de restricción fiscal para inversiones y mayor presupuesto para gastos corrientes, esto se agrava.

Los objetivos del CEC 2025 reflejan el análisis de la crisis y también las oportunidades que enfrenta la macrorregión central:

1. Contextualización y Competitividad Regional: Definir estrategias de desarrollo a corto y largo plazo basadas en la caracterización de la competitividad actual de Junín y la Macrorregión Centro y sus necesidades futuras. Para ello, el evento contará con la participación de líderes como el presidente de la República y el Gerente Central de Estudios Económicos del BCR y del IPE.

2. Destrabe de Inversión: Identificar la inversión pública y privada que se encuentra trabada o pendiente de ejecutar por la tramitología pública a fin de establecer iniciativas de acción inmediata que generen un impacto integral en su ámbito. Se buscará conocer y replicar buenas prácticas públicas y empresariales en sectores clave como el financiero, exportador y la economía circular, se contará con altos funcionarios de Proinversión y MEF

3. Aprovechar Financiamiento Verde y energías limpias: Abordar los riesgos climáticos severos probables en los próximos años que ponen en peligro a la sociedad y a la naturaleza. Paralelamente, se busca la canalización de más de 10,000 millones de soles para proyectos de economía circular que fomenten emprendimientos ecosistémicos en su ámbito, incluyendo el uso de financiamiento verde, promover energías limpias como el gas, los proyectos ferroviarios, entre otros como alternativas de financiamiento ante la carencia de priorización de recursos públicos para inversión productiva. Se contará con los ministros de Energía y Minas, de Medioambiente y ejecutivos financieros.

4. Buenas prácticas empresariales y el reto de la informalidad. Convertir el fenómeno de la informalidad en negocios de alcance global implica conocer experiencias reales de éxitos en sectores de educación y financiero y propuestas de como convertir a millones de peruanos en emprendimientos de ese tipo en empresas sostenibles. Se contará con la presencia del presidente de CONFIEP, Perucámaras y cámaras regionales del centro del Perú además de empresarios exitosos.

II. La Demanda Innegociable: Blindaje para la Nueva Carretera Central (NCC)

El Módulo III del CEC 2025 se enfocará en el “Portafolio de Megaproyectos de activación económica en el corredor económico del Centro”, destacando la Ejecución eficiente y oportuna del megaproyecto nueva carretera central NCC. valorada en S/ 24,541 millones y que es crucial para cerrar brechas de conectividad entre Lima y la sierra central y potenciará la competitividad logística al conectarse con el Puerto de Chancay y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La voz del interior del país es enfática: la ejecución de la NCC está amenazada por el entorno fiscal actual y su inicio de ejecución en enero del 2026 es impostergable para asegurar el bienestar de casi 10 millones de peruanos.

El Riesgo Fiscal Crítico actual ha sido generado por un incremento de gastos corrientes y remuneraciones de casi 12% en el Proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2026 (PIA 2026) y se proyecta una contracción del 13% en la inversión total, exponiendo a la NCC la cual ha sido recortada en el 2026 a solo 317 de 1500 millones de soles.

El CEC 2025 es un llamado claro y contundente al Gobierno Nacional (Presidencia, MTC, MEF), al Congreso de la República y a la población en general: la inversión en el centro del país no puede seguir siendo relegada por el gasto rígido, ya que el beneficio productivo para el país es de 1 (gasto rígido) a 3 (inversiones).

Se espera que la presencia confirmada de ministros como el de Transportes y Comunicaciones y la ministra de Economía y Finanzas que es el compromiso asumido por el presidente José Jerí, sea para responder con prioridad financiera, disciplina técnica y transparencia total a las demandas de la Macrorregión Central.