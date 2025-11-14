En mayo del 2024, el colegio José de San Martín, ubicado en el distrito de Vinchos, departamento de Ayacucho, puso en marcha un proyecto que buscaba fomentar el hábito lector de los estudiantes y mejorar su comprensión lectora. Hoy, más de un año y medio después la iniciativa “Libros que transforman, autores que inspiran”, liderado por el profesor Falberto Poma Yupanqui, ha logrado sus primeros frutos.

El proyecto de innovación se gestó con el objetivo de convertir la lectura en una experiencia significativa: los estudiantes no leen por obligación, sino por placer. Poma fundamenta su proyecto con la frase de Jorge Luis Borges: “La lectura es una de las formas de la felicidad y uno no le puede imponer a nadie la felicidad”.

A través de lecturas dialógicas, análisis compartidos, interpretación crítica y con la visita de los mismos escritores al colegio, los alumnos descubrieron nuevas formas de sentir y pensar. Hasta la fecha, se han llevado a cabo seis ediciones de este proyecto, que se ha consolidado como una actividad transformadora en el colegio y con posibilidades de ser replicado en otras instituciones del país.

La dinámica es la siguiente: se elige una obra, se lee y se analiza. Luego se invita al autor para que visite el colegio y, en un evento público, un grupo de estudiantes lee sus análisis y le hacen preguntas al autor, quien luego responde y dialoga con los alumnos.

Libros que transforman

Los verdaderos protagonistas del cambio son los estudiantes, quienes comparten con emoción su crecimiento personal y académico. La alumna Doris Flores Conga expresó que este proyecto ha sido importante para su vida. “Todavía recuerdo lo difícil que fue asumir mi primer reto; pensé que lo haría mal. Fui comentarista del libro ‘El cielo y la tierra’, de Grace Gálvez, y la lectura me ayudó a fortalecerme mucho más. Me di cuenta de que era el momento exacto para mostrar mi capacidad ante el público”.

Asly Choquecahua Curihuamán, otra escolar, comentó que este proyecto la ayudó mucho en el aspecto académico, ya que fortaleció su comprensión lectora y su capacidad para analizar textos. “Gracias a las lecturas, pude ampliar mi vocabulario, mejorar mi redacción y expresar mejor mis ideas al escribir. Fue una experiencia que me motivó a leer más y a descubrir que la lectura también puede ser una forma de aprender, pero disfrutando el proceso”.

Por su parte, la alumna Estrella Quispe Carrera destacó que esta actividad le abrió las puertas a nuevas y maravillosas experiencias. “Más que crecer en lo académico, crecí como persona. Ahora tengo una mente más abierta, capaz de entender y analizar las cosas que suceden en mi entorno. Este proyecto también me permitió conocer a personas sorprendentes: escritores que dejaron una huella en mi vida, huellas capaces de encender en mí el deseo de escribir obras majestuosas como las suyas”.

Autores que inspiran

Cada mes, los estudiantes inician el viaje por mundos inimaginables. En el trascurso de la lectura, surgen dudas en la mente de los estudiantes, que son aclaradas con la visita de los autores al colegio. En este proyecto participaron activamente escritores, docentes, estudiantes y padres de familia, testigos del impacto positivo de esta iniciativa.

El poeta y catedrático Daniel Quispe Torres, autor de “Un clavel en el pulmón”, señaló que el proyecto es “importante y necesario por cuanto provee textos literarios que forman parte del contexto sociocultural de los estudiantes, lo que permite la identificación del lector con la literatura”.

La poeta y periodista Grace Gálvez Núñez, autora de “El cielo en la tierra”, resaltó la importancia del encuentro entre autores y alumnos: “La lectura dialógica y los conversatorios con autores fortalecen la comprensión lectora y la capacidad de interpretación. Este encuentro genera interés y curiosidad por la literatura. De esta manera, se combina lectura, análisis y experiencia vivencial para consolidar habilidades lectoras. Todo esto es posible gracias al profesor Falberto Poma, quien con mucho esfuerzo y dedicación hace realidad este valioso programa”.

El médico y narrador Luis Armas Alcántara, autor de “Facedor de fabulaciones”, compartió su experiencia: “Pude dialogar con los estudiantes y constaté un admirable y genuino interés de parte de ellos por querer conocer cómo fue el proceso creativo de mi novela. Saltaba a la vista que los estudiantes tuvieron que leer y analizar mi novela bajo la guía de un docente adecuado”.

El maestro Vidal Navarro Janampa, autor de “Mama Estela” comenta que la “metodología planteada con los alumnos es muy particular, porque no queda en una lectura fría de resúmenes y conceptos repetitivos. Este proceso que plantea el maestro Falberto Poma permite que el estudiante alimente su curiosidad, yendo más allá de un simple análisis. Al interactuar con los autores, su juicio de valor se alimenta de algo más valioso: estimula su creatividad, alimenta su curiosidad”.

Finalmente, el historiador y guionista Carlos Rojas Feria, autor de “Túpac Amaru sin miedo”, destacó el carácter formativo del proyecto: “El proyecto incentiva una lectura crítica y reflexiva de temas históricos, realizándose un aprendizaje lúdico que promueve en el estudiantado la inspiración para producir sus propios textos, con un estilo propio y con estándares de calidad en la forma y el fondo”.

La voz de los padres de familia

La señora Sonia Curihuamán Flores manifestó que este proyecto ayudó mucho a sus hijos en su aprendizaje. “Como madre, vi que mejoró su comprensión y su interés por la lectura. Les ayudó a expresarse mejor y a desarrollar su imaginación. Además, fortaleció su hábito de estudio y su responsabilidad escolar. Considero que fue una experiencia muy valiosa para su formación académica”, subrayó.

El proyecto “Libros que transforman, autores que inspiran” demuestra que la lectura puede ser un camino para transformar la mente y el corazón. La institución educativa José de San Martín de Vinchos se consolida así como un referente en innovación pedagógica, donde la literatura se convierte en puente entre el conocimiento, la sensibilidad y la creatividad.

***

Sobre el impulsor del proyecto

El profesor Falberto Poma Yupanqui es licenciado en Lengua Española y Literatura por la Universidad San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo y egresado de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está estudiando el Doctorado en Educación en la UNSCH. Es coautor del libro “Relatos perversos” (Nostoi, 2025). Actualmente, trabaja como profesor en instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Huamanga. Fomenta la lectura y la escritura creativa en los escolares para fortalecer su concentración y estimular su creatividad.