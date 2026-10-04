Sismo de magnitud 3.5 se sintió en la ciudad de Tingo María. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.5 se sintió en la ciudad de Tingo María. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, domingo 4 de octubre. La magnitud fue de 3.5, tuvo una profundidad de 14 kilómetros y su epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste de Tingo María, en la región Huánuco.

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