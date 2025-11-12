Dieciséis estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza, distrito de Amarilis (Huánuco), resultaron intoxicados tras consumir el desayuno escolar distribuido por el programa Wasi Mikuna, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Según la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Huánuco, los escolares de entre 9 y 10 años presentaron náuseas, dolor abdominal y malestar general poco después de ingerir el alimento, que consistía en yogurt y pan con queso.

De inmediato, fueron trasladados al Hospital de Contingencia de Amarilis, donde recibieron atención médica.

Las autoridades informaron que los 16 menores fueron estabilizados y permanecieron en observación por más de dos horas antes de ser dados de alta.

Además, se activó el plan de emergencia por intoxicación alimentaria, y se tomaron muestras de los alimentos para su análisis en laboratorio, con el fin de determinar la causa del malestar.

El titular regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, junto a otros funcionarios, supervisó la atención brindada a los estudiantes. En tanto, el Midis confirmó que los afectados forman parte de un grupo de 500 escolares que recibieron el desayuno ese día y aseguró que se investigarán los hechos.

La ministra Lesly Shica viajó a la región para inspeccionar personalmente los alimentos distribuidos y reiteró el compromiso del sector de garantizar la calidad y seguridad de los productos del programa Wasi Mikuna, que reemplazó a Qali Warma tras su extinción.

Nueva dirección en Wasi Mikuna

El Midis nombró a Scarlet Esmeralda Díaz Cáceres como nueva directora ejecutiva del programa Wasi Mikuna, según la Resolución Ministerial N.° D000295-2025-MIDIS, emitida tras la vacancia del cargo.

Díaz Cáceres es ingeniera economista con experiencia en gestión pública y programas sociales, y ha ocupado cargos en EsSalud, el Ministerio de Cultura, Agro Rural y diversos gobiernos regionales.