La madrugada de hoy, miércoles 12 de noviembre, un derrumbe provocó la caída del techo de la comisaría de San Pedro, ubicada en el distrito de El Agustino. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni fallecidos.

El muro de contención que estaba al lado de la dependencia policial colapsó al promediar la 1 de la mañana. En un primer momento se pensó que era un temblor, sin embargo, al salir del local los agentes del orden se percataron varias piedras.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los policías señalaron el daño fue en un ambiente de la comisaria donde se ubicaban algunos módulos usados para guardar sus pertenencias como uniformes, zapatos, entre otros.

Buenos Días Perú precisó que la comisaría está revisando todos los detalles para las respectivas medidas de seguridad y de prevención, para que un hecho no este no vuelva ocurrir.

Este local cuenta con 27 años de antiguedad. La estructura no ha recibido mantenimiento alguno en varios años.

Derrumbe en Surquillo

El pasado 9 de octubre, usuarios en redes sociales reportaron a traves de videos que una parte del techo de la comisaría de Surquillo se derrumbó al promediar la 1:30 p. m. y dejó como saldo al menos tres heridos pertenecientes a la Policía Nacional del Perú (PNP).

RPP indicó que los agraviados fueron trasladados al hospital de la Policía para ser atendidos. Uno de los agentes presentó una factura, mientras que otro quedó inconsciente. Un tercero presentaba policontusiones.