Un trágico accidente vehicular ocurrió la madrugada de hoy, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa, cuando un bus de la empresa Llamosas se despistó y cayó a un abismo dejando 37 muertos y 14 heridos, según el gerente regional de Salud, Walter Oporto a RPP.

La unidad vehicular que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, chocó violentamente con una camioneta. Las causas del impacto aún son desconocidas.

Policías realizaron labores de rescate de heridos. Foto: GEC.

En tanto, la Geresa de Arequipa indicó que 14 de los pasajeros afectados fueron trasladados al Hospital de Camaná y 12 permanecen en el Centro de Salud de Ocoña recibiendo atención médica.

Por su parte, el gerente regional de Salud, manifestó que a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la GERESA se mantiene contacto permanente con los cengtros de salud de la zona para estar al pendiente de la evolución de los pacientes y coordinar el apoyo necesario.

Al lugar han llegado ambulancias y el refuerzo del personal asistencial. La Gerencia Regional de Arequipa indicó en sus redes sociales que, debido al delicado estado de salud de tres personas, estás serán referidas al Hospital Regional Honorio Delgado.