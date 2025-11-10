Senamhi advierte lluvias con tormentas eléctricas en la selva norte y centro hasta el martes 11 de noviembre. (Foto: Andina)
Senamhi advierte lluvias con tormentas eléctricas en la selva norte y centro hasta el martes 11 de noviembre. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología () informó que se prevén en la selva norte y centro del país entre hoy lunes 10 y mañana martes 11 de noviembre. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y con velocidades de hasta 45 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, se estiman acumulados de lluvia de hasta 40 mm por día en la selva norte y valores cercanos a 50 mm/día en la selva centro.

Losdepartamentos de posible afectación son Amazonas(provincias de Bagua, Bongará, Condorcanqui),Cajamarca(San Ignacio),Huánuco(Puerto Inca),Junín(Satipo),Loreto(Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo),Pasco(Oxapampa),San Martín(Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín) yUcayali(Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil () exhortó a las autoridades locales a revisar y señalizar las rutas de evacuación, así como a verificar la operatividad de los centros de salud, bomberos y comisarías.

Además, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

