La madrugada de este 7 de noviembre, fue encontrado con aparentes signos de violencia el cuerpo sin vida del dirigente awajún Isai Shuk Shawit, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto.

Su cuerpo fue abandonado a la altura del kilómetro 6 de la carretera Pastaza, confirmó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Shuk Shawit fue líder del pueblo Awajún y natural de la comunidad nativa Sachapapa, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón.

Fue un reconocido dirigente y presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), desde donde luchó por el derecho al acceso a la educación intercultural bilingüe y los derechos de los docentes indígenas.

🔴#Alerta

Condenamos el asesinato de Isai Shuk Shawit, líder awajún y presidente de la Coordinadora Regional de Maestros Indígenas (CORMI), cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en la provincia de Datem del Marañón. Nos solidarizamos con su familia y su comunidad… https://t.co/dbQ2Iwlgs0 — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) November 7, 2025

Agentes de la PNP y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo, y las causas de su muerte aún son materia de investigación. Sin embargo, familiares y allegados alertaron que el dirigente enfrentaba conflictos por su defensa de las plazas bilingües en la región.

“Desde Aidesep, expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del hermano Isai. Asimismo, exigimos una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia”, señaló la organización indígena.