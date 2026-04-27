Un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado ocurrido en la comunidad nativa de Providencia, en el sector del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

El hecho se produjo en el marco de un operativo policial que tenía como objetivo recuperar una embarcación retenida por comuneros, quienes exigían un pago de aproximadamente S/ 2 millones para liberar tanto la barcaza como a sus tripulantes.

De acuerdo con información preliminar, la intervención derivó en un intercambio de disparos entre los agentes y los pobladores, sin que se lograra concretar el rescate. La embarcación permanece retenida y aún hay personas privadas de su libertad.

#EnVivo



Un policía muerto y un herido tras enfrentamiento con indígenas en Iquitos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/78a9qI6bun — Canal N (@canalN_) April 27, 2026

Como consecuencia del enfrentamiento, un suboficial perdió la vida, mientras que otro agente resultó herido y fue evacuado para recibir atención médica. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas o desaparecidas en la zona.

El caso es investigado como un presunto delito de secuestro y extorsión, debido a la retención de la embarcación y la exigencia económica dirigida a la empresa propietaria de la carga.

Según reportes, la nave transportaba barriles de petróleo pertenecientes a una empresa privada. Este hecho habría motivado la acción de los comuneros, quienes, de acuerdo con las primeras indagaciones, no formarían parte del circuito petrolero beneficiado en la zona.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Nauta se trasladó al lugar junto a efectivos policiales para realizar las diligencias correspondientes, verificar la situación de las personas retenidas y garantizar sus derechos.

Enfrentamiento en Loreto deja un policía muerto y continúa retención de embarcación. (Foto: Captura/Canal N)

Asimismo, se dispuso el levantamiento del cadáver del suboficial fallecido y la evaluación médico-legal del agente herido. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, se ha confirmado la liberación de al menos tres personas, mientras continúan las gestiones para rescatar a quienes permanecen retenidos.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista en vivo con el gerente de movilidad urbana en el centro de emisión de licencias de conducir en Girón Florida Arallanes 131, Comas. Detalla el proceso: examen médico (MTC), exámenes de conocimiento (28 soles), conducción (45 soles), pago de 14.70 soles y entrega presencial el mismo día. Problemas iniciales con sistemas antiguos del MTC, requisitos para autos propios (seguro contra terceros, revisión técnica), reembolsos por pagos previos y futura revalidación virtual. Teléfonos: 939-393-046 (consultas), 935-3835-62 (citas).

SOBRE EL AUTOR