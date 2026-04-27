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Operativo policial en comunidad nativa termina con un fallecido y un herido. (Foto: Captura/Canal N)
Operativo policial en comunidad nativa termina con un fallecido y un herido. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado ocurrido en la comunidad nativa de Providencia, en el sector del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.

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