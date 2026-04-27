Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado ocurrido en la comunidad nativa de Providencia, en el sector del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.
Un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció y otro resultó herido durante un enfrentamiento armado ocurrido en la comunidad nativa de Providencia, en el sector del río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto.
LEE: Radiografía del Perú: economía, pobreza y conflictos que heredará el próximo presidente
El hecho se produjo en el marco de un operativo policial que tenía como objetivo recuperar una embarcación retenida por comuneros, quienes exigían un pago de aproximadamente S/ 2 millones para liberar tanto la barcaza como a sus tripulantes.
De acuerdo con información preliminar, la intervención derivó en un intercambio de disparos entre los agentes y los pobladores, sin que se lograra concretar el rescate. La embarcación permanece retenida y aún hay personas privadas de su libertad.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) April 27, 2026
Un policía muerto y un herido tras enfrentamiento con indígenas en Iquitos
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/78a9qI6bun
Como consecuencia del enfrentamiento, un suboficial perdió la vida, mientras que otro agente resultó herido y fue evacuado para recibir atención médica. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas o desaparecidas en la zona.
El caso es investigado como un presunto delito de secuestro y extorsión, debido a la retención de la embarcación y la exigencia económica dirigida a la empresa propietaria de la carga.
Según reportes, la nave transportaba barriles de petróleo pertenecientes a una empresa privada. Este hecho habría motivado la acción de los comuneros, quienes, de acuerdo con las primeras indagaciones, no formarían parte del circuito petrolero beneficiado en la zona.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Nauta se trasladó al lugar junto a efectivos policiales para realizar las diligencias correspondientes, verificar la situación de las personas retenidas y garantizar sus derechos.
MÁS: Beca Generación del Bicentenario en el limbo: las historias de los jóvenes afectados, el destino del presupuesto y la dejadez de las autoridades
Asimismo, se dispuso el levantamiento del cadáver del suboficial fallecido y la evaluación médico-legal del agente herido. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar responsabilidades.
Hasta el momento, se ha confirmado la liberación de al menos tres personas, mientras continúan las gestiones para rescatar a quienes permanecen retenidos.
VIDEO RECOMENDADO
- Inundaciones amenazan al norte del Perú: drenajes pluviales a diez años de distancia
- Un edificio fuera de control: la historia de la construcción de 11 pisos con 3 metros de ancho y su dueño denunciado
- Ucayali: INEI recogerá datos de salud de madres y niños menores de cinco años en el departamento
- Real Plaza anuncia nuevo centro comercial en terreno donde ocurrió colapso de techo en Trujillo: detalles y avances del caso
- MTC declara en emergencia el sector Copuma tras derrumbes que mantienen aislada a Huacaybamba
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.