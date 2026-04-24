El Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de 14 departamentos del país, así como en el distrito de Independencia, en Áncash, por un plazo de 60 días calendario, con el objetivo de continuar las acciones de respuesta ante lluvias intensas y riesgos de contaminación hídrica.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 059-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y regirá desde el 26 de abril del 2026. La norma alcanza a diversas jurisdicciones de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Según el dispositivo, la prórroga responde al peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales, y busca reducir riesgos, así como continuar con las labores de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Ejecutivo amplía estado de emergencia en distritos de 14 departamentos. (Foto: Andina)

En ese marco, los gobiernos regionales y locales serán los encargados de ejecutar las intervenciones, con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diversos sectores, como Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Defensa.

De manera paralela, mediante el Decreto Supremo N.° 060-2026-PCM, se prorrogó el estado de emergencia en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, en Áncash, debido al riesgo de contaminación hídrica.

Esta medida tendrá vigencia desde el 27 de abril del 2026 por un periodo de 60 días calendario, y permitirá continuar con la ejecución de acciones urgentes orientadas a la reducción del riesgo y la atención de la población afectada.

En este caso, las acciones estarán a cargo del Gobierno Regional de Áncash y la municipalidad distrital correspondiente, bajo la supervisión del Indeci y con el apoyo de sectores como Vivienda, Defensa e Interior.

Ambas normas precisan que las intervenciones serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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