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Prorrogan estado de emergencia en Áncash por riesgo de contaminación hídrica. (Foto: Andina)
Prorrogan estado de emergencia en Áncash por riesgo de contaminación hídrica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de 14 departamentos del país, así como en el distrito de Independencia, en Áncash, por un plazo de 60 días calendario, con el objetivo de continuar las acciones de respuesta ante lluvias intensas y riesgos de contaminación hídrica.

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