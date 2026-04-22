Un funcionario del Gobierno Regional de Loreto, acusado de agredir brutalmente a un agente policial, fue dejado en libertad por disposición fiscal, pese a las pruebas en su contra. La decisión ha sido rechazada por la Policía Nacional del Perú, que solicita la destitución de la magistrada involucrada.

El hecho ocurrió el pasado 17 de abril en el distrito de Punchana, luego de un accidente de tránsito protagonizado por un mototaxista que, según reportes, se negó a una inspección policial. Durante la intervención, el sujeto atropelló y arrastró a un efectivo, lo que derivó en su detención inicial.

Agresión captada en video

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, el implicado, identificado como Alfredo Arturo Bon Blas, protagonizó un violento ataque dentro de instalaciones policiales.

En los registros se observa cómo el funcionario ingresó a una sala de la Unidad de Flagrancia y, de manera sorpresiva, agredió al suboficial Jean Pierre Reátegui Tafur. Según el reporte, le propinó tres rodillazos en el rostro, causándole una grave lesión.

La Policía Nacional del Perú cuestionó la decisión de la fiscalía. Foto: Captura de video/AméricaTV

El agente terminó con una fractura de tabique nasal y actualmente recibe atención médica, a la espera de ser enyesado debido a la gravedad de sus heridas.

Cuestionan liberación y piden sanción

A pesar de la evidencia y de que el intervenido presentaba 2.3% de alcohol en la sangre, la fiscal adjunta provincial Katherine Gonzáles Cahuaza dispuso su liberación antes de que se cumplieran las 48 horas de detención.

El agente terminó con una fractura de tabique nasal y actualmente recibe atención médica. Foto: Captura de video/AméricaTV

La decisión ha generado el rechazo de la Policía Nacional del Perú, que ha solicitado formalmente que se revoque la medida y que la fiscal sea apartada del cargo.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio Público sobre los cuestionamientos, mientras el caso continúa bajo investigación.

VIDEO RECOMENDADO