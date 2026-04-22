Resumen

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Pese a las imágenes de la agresión y a que el intervenido presentaba 2.3% de alcohol en sangre, la fiscalía dispuso su liberación antes de las 48 horas. Foto: Captura de video/AméricaTV
Pese a las imágenes de la agresión y a que el intervenido presentaba 2.3% de alcohol en sangre, la fiscalía dispuso su liberación antes de las 48 horas. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Un funcionario del Gobierno Regional de Loreto, acusado de agredir brutalmente a un agente policial, fue dejado en libertad por disposición fiscal, pese a las pruebas en su contra. La decisión ha sido rechazada por la Policía Nacional del Perú, que solicita la destitución de la magistrada involucrada.

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