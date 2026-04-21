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La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital. Foto: Metropolitana de Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital. Foto: Metropolitana de Lima
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital, interviniendo los comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau. La acción forma parte de una estrategia para reforzar el orden y la seguridad en zonas de alta congestión.

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