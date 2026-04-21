La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos en el centro de la capital, interviniendo los comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau. La acción forma parte de una estrategia para reforzar el orden y la seguridad en zonas de alta congestión.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, desde tempranas horas se desplegó personal de Fiscalización y Control junto a Seguridad Ciudadana en los principales accesos. El operativo incluyó patrullaje constante y vigilancia para impedir la instalación de comerciantes informales en la vía pública.

Operativo permanente para recuperar el orden en el Cercado

Durante la jornada, efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) recorrieron diversas calles, con especial énfasis en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas. En estos puntos se detectó ocupación ilegal, procediéndose al decomiso de mercadería y vehículos que obstruían el tránsito.

En paralelo, la Gerencia de Desarrollo Económico supervisó el ingreso y salida de estibadores, así como la operatividad de módulos formales, verificando que cumplan con la documentación correspondiente. Asimismo, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó labores de limpieza para restablecer condiciones sanitarias adecuadas.

Evitar fomentar el comercio informal

La gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, remarcó que estas acciones no serán temporales. “Esto no es solo de un día. Estamos garantizando el sostenimiento del operativo con aproximadamente 1000 efectivos entre serenos y fiscalizadores, desplegados en todo el conglomerado de Mesa Redonda, Mercado Central y el Triángulo de Grau”, afirmó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar fomentar el comercio informal. “Buscamos orden y transitabilidad. El comercio informal genera desorden y acumulación de residuos”, agregó.

Efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) recorrieron diversas calles. Foto: Metropolitana de Lima

Por su parte, la gerente de Desarrollo Económico, Lesdi Meneses, destacó que la comuna impulsa programas de formalización para los comerciantes. “Contamos con programas que acompañan todo el proceso de formalización, desde la idea de negocio hasta su consolidación como empresa”, indicó.

Finalmente, la funcionaria precisó que existen espacios habilitados para la reubicación de ambulantes. “Conocemos a cada uno de los ambulantes que ocupan la vía pública. A quienes necesiten apoyo, los recibimos y orientamos. Tenemos puntos de reubicación y espacios como la Plaza Emprendedora en la plaza Gastañeta”, señaló. Este operativo se suma a intervenciones recientes en zonas como el Puente Acho, la avenida Abancay y la avenida Aviación.

VIDEO RECOMENDADO