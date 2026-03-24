La Municipalidad de Lima anunció la implementación de sistemas de semaforización inteligente en 500 intersecciones de la ciudad capital para optimizar la circulación vehicular y elevar los estándares de seguridad vial en los puntos intervenidos.

El proyecto cuenta con una inversión estimada de 150 millones de dólares y será financiado mediante recursos provenientes del Banco Mundial. El alcalde Renzo Reggiardo informó que la propuesta será evaluada por el Consejo de Ministros este miércoles 25 de marzo para su ratificación final y definición de detalles operativos.

El sistema contempla la instalación de equipos con sensores vehiculares diseñados para detectar el volumen de unidades que transitan por las vías en tiempo real. Además, se integrarán cámaras para supervisar los flujos de tráfico y paneles de mensajería variable que informarán a los conductores sobre eventos o rutas alternas.

Renzo Reggiardo anunció que la Municipalidad de Lima a través del consejo metropolitano deberá aprobar la inversión. (Foto: Andina)

La gestión de estos dispositivos se realizará desde el Centro de Control y Gestión de Tránsito (CCGT) de Protránsito. A través de una red de fibra óptica, la comuna podrá monitorear, programar y sincronizar los semáforos de manera centralizada para responder a las necesidades del flujo vehicular.

Según las autoridades municipales, el uso de esta tecnología contribuirá a la reducción de los tiempos de viaje de los ciudadanos y de la contaminación sonora y ambiental. Asimismo, se prevé que la optimización de la infraestructura vial ayude a disminuir la incidencia de accidentes de tránsito en la ciudad.

El plan también incluye mejoras en la señalización horizontal y vertical, así como la instalación de semáforos específicos para peatones y ciclistas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca modernizar la movilidad urbana y proteger a los usuarios de las vías públicas.