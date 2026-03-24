Resumen

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Los semáforos serán instalados con un proyecto de inversión de aprox. 150 millones de dólares. (Foto referencial: GEC)
Los semáforos serán instalados con un proyecto de inversión de aprox. 150 millones de dólares. (Foto referencial: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima anunció la implementación de sistemas de semaforización inteligente en 500 intersecciones de la ciudad capital para optimizar la circulación vehicular y elevar los estándares de seguridad vial en los puntos intervenidos.

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