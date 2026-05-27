Resumen

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Pasamayito conecta Comas y San Juan de Lurigancho.
Pasamayito conecta Comas y San Juan de Lurigancho.
Por Redacción EC

Con el objetivo de atender la problemática existente en la avenida Fernando Belaunde Terry, conocida como la vía ‘Pasamayito’, y garantizar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad, autoridades, dirigentes y vecinos de la sexta, sétima y octava zona de Collique, en Comas, participaron en una reunión de trabajo orientada a evaluar acciones técnicas inmediatas en esta importante vía metropolitana.

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