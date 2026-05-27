Con el objetivo de atender la problemática existente en la avenida Fernando Belaunde Terry, conocida como la vía ‘Pasamayito’, y garantizar mejores condiciones de seguridad y transitabilidad, autoridades, dirigentes y vecinos de la sexta, sétima y octava zona de Collique, en Comas, participaron en una reunión de trabajo orientada a evaluar acciones técnicas inmediatas en esta importante vía metropolitana.

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La reunión contó con la participación del gerente general de Emape, Edgar Lara Florián, y el comisario de Collique, quienes recogieron las principales demandas y preocupaciones de la población respecto a la seguridad, sostenibilidad y adecuada operatividad de esta conexión vial.

Durante la jornada, se analizaron diversos aspectos técnicos relacionados con el estado de la vía y la necesidad de implementar medidas inmediatas que contribuyan a salvaguardar la integridad de conductores y peatones que transitan diariamente por la zona.

Emape y vecinos de Collique articulan acciones para fortalecer la seguridad vial en el ‘Pasamayito’. (Foto: Emape)

Como parte de los acuerdos asumidos, se dispuso ejecutar trabajos para la instalación de muros de protección en puntos estratégicos, así como articular acciones orientadas al fortalecimiento de la señalización vial y la mejora de las condiciones de seguridad en distintos tramos del ‘Pasamayito’.

Asimismo, las autoridades y representantes vecinales reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo espacios de diálogo y coordinación permanente, a fin de impulsar soluciones técnicas y sostenibles que respondan a las necesidades de la población.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado que se viene desarrollando para fortalecer la conectividad, transitabilidad y seguridad vial en Lima Metropolitana, priorizando el bienestar de miles de vecinos que utilizan diariamente esta importante vía.