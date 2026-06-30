Delincuentes atentan contra vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)
Delincuentes atentan contra vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz en Comas. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La familia de la congresista Kira Alcarraz vivió un momento de tensión luego de que delincuentes atacaran con armas de fuego la vivienda de su hermano, ubicada en el distrito de Comas, la noche de ayer, lunes 29 de junio al promediar las 10 de la noche.

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