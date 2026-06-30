La familia de la congresista Kira Alcarraz vivió un momento de tensión luego de que delincuentes atacaran con armas de fuego la vivienda de su hermano, ubicada en el distrito de Comas, la noche de ayer, lunes 29 de junio al promediar las 10 de la noche.

El atentado ocurrió mientras el familiar de la parlamentaria cenaba con su hija en el segundo piso de la casa. Los delincuentes dispararon contra el frontis de la vivienda y huyeron sin dejar una nota o advertencia.

Delincuentes atentan contra vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz. (Foto: César.grados@photo.gec)

“Estábamos acá en la sala y se escucharon todos los disparos ahí en la ventana. No sé qué habrá pasado, habrá habido una equivocación, qué sé yo. Fueron cinco disparos en la ventana que ha atravesado mi sala y, gracias a Dios, no ha pasado nada más”, dijo el familiar afectado de la congresista.

Asimismo, manifestó su sorpresa por lo ocurrido y aseguró a las autoridades que no mantiene conflictos con terceros. La víctima también descartó haber recibido llamadas extorsivas, amenazas o exigencias de pago de cupos, por lo que indicó que desconoce las razones por las que su vivienda fue atacado.

Delincuentes atentan contra vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque, peritos de criminalística de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección técnica se encontraron varios casquillos de bala en la vía pública, confirmando que fueron cinco proyectiles que impactaron contra el inmueble.

Ante lo sucedido, la congresista Kira Alcarraz llegó horas después al inmueble para acompañar a sus familiares y verificar los daños ocasionados por el atentado. Luego de permanecer algunos minutos en la vivienda, la parlamentaria se retiró.

Delincuentes atentan contra vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz. (Foto: César.grados@photo.gec)

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, cuyos agentes buscan esclarecer las causas del ataque y dar con el paradero de los delincuentes que huyeron con rumbo desconocido.