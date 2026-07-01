Presuntos extorsionadores disparan cinco veces contra bus interprovincial en Comas. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Presuntos extorsionadores disparan cinco veces contra bus interprovincial en Comas. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Un bus interprovincial con pasajeros fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores la madrugada de este martes en el distrito de Comas, a pocos metros del Óvalo Infantas. De acuerdo con información policial, uno de los delincuentes disparó cinco veces contra la unidad antes de escapar en una motocicleta conducida por un cómplice. El conductor, los trabajadores de la empresa de transportes y los pasajeros resultaron ilesos.

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