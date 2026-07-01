Un bus interprovincial con pasajeros fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores la madrugada de este martes en el distrito de Comas, a pocos metros del Óvalo Infantas. De acuerdo con información policial, uno de los delincuentes disparó cinco veces contra la unidad antes de escapar en una motocicleta conducida por un cómplice. El conductor, los trabajadores de la empresa de transportes y los pasajeros resultaron ilesos.

Según las primeras diligencias, el bus fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo menor. Uno de ellos descendió y efectuó cinco disparos dirigidos contra el parabrisas y la carrocería del vehículo, para luego abordar nuevamente la motocicleta y huir con rumbo desconocido.

Ataque armado contra bus interprovincial en Comas no dejó heridos; PNP busca a los responsables. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Trabajadores de la empresa indicaron que los proyectiles impactaron en distintas partes de la estructura del bus mientras la unidad permanecía detenida. Durante el ataque, los pasajeros buscaron resguardo entre los asientos, mientras que, tras comprobar que no había personas heridas, dieron aviso a las autoridades.

Personal de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar y acordonó la escena para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística. Los agentes recogieron los casquillos de bala e iniciaron la toma de declaraciones de los testigos, además de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los comercios cercanos al Óvalo Infantas.

Las investigaciones preliminares señalan que mafias dedicadas a la extorsión de transportistas estarían detrás del atentado. Asimismo, representantes de la empresa afectada solicitaron la intervención de las unidades especializadas de la Policía para investigar presuntas amenazas previas contra la empresa.

Bus con pasajeros es baleado en Comas; Policía investiga presunto caso de extorsión. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Un trabajador del sector transporte pidió el incremento del resguardo policial y medidas para enfrentar los hechos de violencia que afectan a los transportistas. En tanto, la Policía continuará con las diligencias y el operativo de búsqueda para identificar y capturar a los responsables del ataque.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.