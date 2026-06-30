Peruanos narran cómo sobrevivieron al devastador terremoto que sacudió Venezuela. (Foto: Captura / Latina)
Peruanos narran cómo sobrevivieron al devastador terremoto que sacudió Venezuela. (Foto: Captura / Latina)
Por Redacción EC

El balance de víctimas por el doble terremoto que afectó a Venezuela continúa en aumento. La Asamblea Nacional informó que el número de fallecidos ascendió a 1.719, mientras que los heridos suman 5.034. Además, se reportan 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, según información difundida por CNN.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.