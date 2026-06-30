El balance de víctimas por el doble terremoto que afectó a Venezuela continúa en aumento. La Asamblea Nacional informó que el número de fallecidos ascendió a 1.719, mientras que los heridos suman 5.034. Además, se reportan 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, según información difundida por CNN.

Las labores de búsqueda y rescate permanecen activas entre edificios derrumbados y zonas reducidas a escombros, mientras miles de familias esperan noticias de sus familiares desaparecidos o intentan recuperarse de la emergencia.

Entre los sobrevivientes se encuentran ciudadanos peruanos y descendientes de peruanos residentes en Venezuela. Desde La Guaira, una de las localidades más afectadas, Josbel Borrero y Daniela Gómez relataron a Latina Noticias los momentos que vivieron durante el sismo.

Borrero, hijo de padre venezolano y madre peruana, contó que participaba en la celebración tradicional de San Juan cuando ocurrió el terremoto. Explicó que la actividad se realizaba en una zona elevada, circunstancia que, según señaló, permitió que muchas de las personas presentes evitaran mayores consecuencias.

La Guaira intenta recuperarse entre escombros mientras aumentan las víctimas del terremoto en Venezuela. (Foto: Captura / Latina)

El sobreviviente indicó que el barrio donde residía quedó destruido y que entre las pérdidas que lamenta figuran una amiga, su jefa y su gata, que permanece desaparecida. Asimismo, afirmó que mantiene la esperanza debido a que continúan encontrando sobrevivientes entre los escombros.

“Seguimos buscando. Todavía hay personas vivas. Hoy me enteré que encontraron a un amigo mío” , manifestó.

Por su parte, Daniela Gómez, hija de padres peruanos y residente desde hace 23 años en La Guaira, indicó que logró salir de su vivienda junto con su madre y su hermano antes del colapso de varias estructuras.

“Es puro escombro. Literalmente no queda nada” , expresó al describir el estado de la ciudad.

Gómez añadió que numerosas personas permanecen desaparecidas, entre ellas un amigo cercano cuya familia continúa buscándolo. Asimismo, indicó que su hermano menor perdió a varios compañeros del colegio tras el desastre.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que los cuatro ciudadanos peruanos que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos ya fueron ubicados.

Sin embargo, la Cancillería precisó que dos nuevos ciudadanos peruanos, integrantes de una misma familia, permanecen desaparecidos, por lo que continúan las gestiones consulares para su localización.

La institución también informó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene la distribución de víveres y ayuda humanitaria para los compatriotas afectados, mientras prosigue el monitoreo de la emergencia en coordinación con las autoridades venezolanas.