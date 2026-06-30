La delincuencia continúa afectando el transporte urbano en Lima Metropolitana. Esta vez, la empresa Translima indicó que desde hace cuatro días no realizan sus rutas habituales desde San Martín de Porres (SMP) a Jesús María, debido a que extorsionadores les han incrementado el cobro de cupos.

Desde el patio de maniobras, personal administrativo y choferes indicaron a América Noticias que ellos están a merced de cuatro bandas criminales desde junio del año pasado.

Los afectados precisaron que una de estas organizaciones ha decidido incrementar el monto (60 soles diarios) que venían pagando por una supuesta “protección”.

Asimismo, sostuvieron que se sienten “desamparados” pues las autoridades no se han manifestado al respecto.

“Nosotros exigimos que nos des resguardo policial. Se está pagando a cuatro grupos y no da para más. No tenemos carros nuevos y lo que se gana se va en mantenimiento. Trabajamos del día a día, todos los días hay muerte y matan a un chofer, somos humanos, tenemos hijos y familia”, contaron al matinal.

Piden mil soles por cobro de cupos

Los denunciantes manifestaron que inicialmente se les exigió el pago de 3 mil, monto que luego fue reducido a mil; sin embargo, señalaron que deben entregar dinero a cuatro grupos distintos, lo que hace inviable cubrir esa suma. Recalcaron que su ruta es corta, por lo que resulta imposible generar los ingresos necesarios para cumplir con esas exigencias.

Cabe señalar que hasta la fecha, son dos choferes de la empresa Translima que han sido victimados.

Cifras de extorsión en transporte

Un informe de la Oficina del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público reveló que las mafias dedicadas al cobro de cupos y la extorsión causaron la muerte de 152 personas. Esta data abarca el periodo comprendido entre agosto de 2024 y mayo de 2026.