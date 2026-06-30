Hasta la fecha son dos choferes de la empresa Translima que han sido victimados. Foto: América Noticias
Hasta la fecha son dos choferes de la empresa Translima que han sido victimados. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa afectando el transporte urbano en Lima Metropolitana. Esta vez, la empresa Translima indicó que desde hace cuatro días no realizan sus rutas habituales desde San Martín de Porres (SMP) a Jesús María, debido a que extorsionadores les han incrementado el cobro de cupos.

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