Dos temblores remecen Perú en menos de una hora, según el IGP. Foto: IGP
Dos temblores remecen Perú en menos de una hora, según el IGP. Foto: IGP
Por Redacción EC

Perú registró la noche de este martes tres sismos en menos de una hora, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional. Los movimientos telúricos ocurrieron en las regiones de Puno, Ucayali e Ica entre las 20:54 y las 21:27 horas.

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