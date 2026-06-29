El reciente y devastador escenario sísmico en Venezuela ha vuelto a encender las alarmas en Lima. Expertos en la materia recuerdan de manera constante que la capital peruana arrastra un prolongado silencio sísmico, lo que incrementa la probabilidad de un movimiento telúrico de gran intensidad en cualquier momento. Ante esta latente amenaza, Miguel Estrada, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI, ha analizado en una entrevista con Exitosa cuáles serían las zonas más vulnerables de la Región.

¿Qué distritos de Lima sufrirían el mayor impacto ante un fuerte sismo?

De acuerdo con las evaluaciones técnicas compartidas por Miguel Estrada, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el peligro no se distribuye de manera uniforme en la capital. Existen jurisdicciones específicas que presentan un nivel de riesgo sumamente crítico debido a las características de su territorio.

El especialista detalló que los distritos con mayor vulnerabilidad frente a una sacudida de gran escala son Chorrillos, Villa El Salvador, Puente Piedra y un sector importante de La Molina. Estas zonas se encuentran en una posición de alta susceptibilidad y requerirían una atención prioritaria en planes de prevención.

El peligro de los suelos blandos en la capital peruana

El principal factor de riesgo para las jurisdicciones mencionadas radica en la composición de su terreno. El representante de la UNI explicó que estos distritos están asentados sobre denominados suelos blandos o inestables.

Desde el punto de vista de la ingeniería sísmica, este tipo de suelo actúa de forma contraproducente durante un temblor, ya que tiene la particularidad de amplificar las ondas sísmicas. Esto significa que la vibración y la fuerza del movimiento se perciben con una intensidad mucho mayor en comparación con zonas que poseen una base rocosa o firme, multiplicando el potencial destructivo del evento.

Autoconstrucción e informalidad: Los factores que agravan la crisis

La naturaleza del terreno es solo una parte del problema. El verdadero peligro de catástrofe surge cuando las condiciones geográficas se combinan con la falta de planificación urbana. En ese sentido, se identifican tres componentes críticos que configuran el escenario de riesgo en Lima:

Amenaza latente: La fricción constante entre la placa de Nasca y la placa Sudamericana frente al litoral peruano.

La fricción constante entre la placa de Nasca y la placa Sudamericana frente al litoral peruano. Alta vulnerabilidad estructural: El crecimiento urbano informal y la proliferación de viviendas edificadas sin dirección técnica ni cumplimiento de normas sismorresistentes.

El crecimiento urbano informal y la proliferación de viviendas edificadas sin dirección técnica ni cumplimiento de normas sismorresistentes. Exposición al litoral: La cercanía de la infraestructura costera que, además del colapso por el movimiento, se encuentra expuesta al peligro subsecuente de un tsunami.

La urgencia de la prevención ante el silencio sísmico

El panorama descrito por la academia expone una situación bastante compleja para la seguridad de millones de ciudadanos. Las proyecciones de los expertos no buscan generar pánico, sino alertar sobre la necesidad urgente de revisar las estructuras existentes, fiscalizar las nuevas construcciones y preparar a la población en los distritos identificados como los puntos más débiles ante la energía acumulada en las costas limeñas.