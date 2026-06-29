Chorrillos, Villa El Salvador y La Molina figuran entre las zonas más vulnerables. Conoce los factores de riesgo que multiplicarían los daños ante un movimiento telúrico de gran escala. (Foto: Gemini)
Chorrillos, Villa El Salvador y La Molina figuran entre las zonas más vulnerables. Conoce los factores de riesgo que multiplicarían los daños ante un movimiento telúrico de gran escala. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

El reciente y devastador escenario sísmico en Venezuela ha vuelto a encender las alarmas en Lima. Expertos en la materia recuerdan de manera constante que la capital peruana arrastra un prolongado silencio sísmico, lo que incrementa la probabilidad de un movimiento telúrico de gran intensidad en cualquier momento. Ante esta latente amenaza, Miguel Estrada, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNI, ha analizado en una entrevista con Exitosa cuáles serían las zonas más vulnerables de la Región.

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