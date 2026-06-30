Sicarios balean al vigilante de una empresa de transportes ubicado en San Juan de Miraflores límite con Villa El Salvador. Fotos: César.grados@photo.gec
Sicarios balean al vigilante de una empresa de transportes ubicado en San Juan de Miraflores límite con Villa El Salvador. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

En el sector 1 de junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, otro atentado contra el transporte se registró la madrugada de hoy, martes 30 de junio, cuando un guardia de seguridad fue asesinado en el patio de maniobras de la línea conocida como la ‘W

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