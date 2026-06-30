En el sector 1 de junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, otro atentado contra el transporte se registró la madrugada de hoy, martes 30 de junio, cuando un guardia de seguridad fue asesinado en el patio de maniobras de la línea conocida como la ‘W’

Testigos indicaron que un sujeto llegó hasta el lugar para luego dirigirse directamente al cuarto del vigilante. Allí, lo atacó a balazos y acabó con su vida en cuestión de segundos.

Según medios, la víctima identificada como Willy Huamán San Jorge, de 35 años, permaneció algunas horas en el piso hasta que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo encontró y junto a él, varios casquillos de bala.

Personal de la empresa indicaron que Huamán laboraba en la empresa de transportes desde hace aproximadamente un año y medio y que desconocen las razones detrás del ataque.

Asimismo, indicó que la compañía es víctima de dos bandas criminales que se dedican a la extorsión, por lo que no se descarta que la agresión haya estado dirigida directamente contra él.

El Ministerio Público, mediante la Oficina del Observatorio de Criminalidad, difundió el informe estadístico titulado “Atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, agosto 2024–mayo 2026”, en el que se registran 214 ataques con víctimas durante ese periodo.

De acuerdo con el reporte, estos hechos dejaron un total de 283 personas afectadas: 152 fallecidos y 131 heridos.