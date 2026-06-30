En el sector 1 de junio, en el distrito de San Juan de Miraflores, otro atentado contra el transporte se registró la madrugada de hoy, martes 30 de junio, cuando un guardia de seguridad fue asesinado en el patio de maniobras de la línea conocida como la ‘W’
TE PUEDE INTERESAR
- SMP: empresa Translima no trabaja hace cuatro días por incremento de cobro de cupos
- Incendio de gran magnitud consume taller de carpintería en Parque Industrial de Villa El Salvador
- Refuerzan diques en Chosica para proteger a más de 1.500 familias ante el Fenómeno El Niño 2026-2027
- Moquegua acatará paro indefinido desde este martes contra ley que modifica límites con Tacna
- Liga Contra el Cáncer convoca a voluntarios para salvar más vidas
Seguir temas