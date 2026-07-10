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Resumen

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La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Circuito Vial Lima Norte inauguraron este jueves el nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir “Lima Centro”, ubicado la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, con el objetivo de acercar los servicios para la obtención de brevetes a un mayor número de ciudadanos. La sede permitirá rendir el examen de conocimientos y realizar trámites vinculados a la emisión de licencias, además de ofrecer un servicio gratuito de traslado hacia Comas para quienes deban realizar el examen práctico de manejo.

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