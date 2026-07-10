La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Circuito Vial Lima Norte inauguraron este jueves el nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir “Lima Centro”, ubicado la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, con el objetivo de acercar los servicios para la obtención de brevetes a un mayor número de ciudadanos. La sede permitirá rendir el examen de conocimientos y realizar trámites vinculados a la emisión de licencias, además de ofrecer un servicio gratuito de traslado hacia Comas para quienes deban realizar el examen práctico de manejo.

Durante la presentación, Peter Vilca Camus, director del Centro de Evaluación señaló que la apertura forma parte de una estrategia para descentralizar los servicios de licencias de conducir en Lima Metropolitana y será complementada con la futura implementación de un centro de evaluación en Lima Este. No obstante, el examen práctico continuará desarrollándose en el Circuito Vial Lima Norte, en Comas, por lo que los postulantes deberán trasladarse hasta ese distrito para culminar el proceso.

Para Alfonso Flórez, especialista en transporte, tránsito y seguridad vial, la medida constituye un avance al acercar parte del trámite a los ciudadanos, aunque advirtió que la descentralización será limitada mientras solo exista un circuito habilitado para la evaluación práctica. En ese sentido, planteó que las autoridades evalúen habilitar nuevos circuitos de manejo en otros sectores de Lima Metropolitana para reducir los tiempos y distancias que recorren los postulantes.

¿Cómo funcionará el nuevo centro?

El proceso para los postulantes comenzará en el primer piso de la sede, donde se verificará el tipo de trámite que realizará el ciudadano —ya sea una primera licencia, recategorización, revalidación o canje— y se conformará el expediente con la documentación correspondiente.

Posteriormente, los usuarios pasarán a la sala de cómputo para rendir el examen de conocimientos. Una vez culminada la evaluación, recibirán el resultado y, de aprobar, podrán continuar con la programación del examen práctico o con la emisión de su licencia, según corresponda.

Peter Vilca Camus, director del Centro de Evaluación y representante del Circuito Vial Lima Norte, explicó que la nueva sede busca ofrecer un servicio más accesible para los ciudadanos.

Peter Vilca Camus, director del Centro de Evaluación y representante del Circuito Vial Lima Norte, presentó la nueva sede de Lima Centro y explicó las medidas implementadas para facilitar el proceso de obtención de licencias de conducir. (Foto: Hugo Perez / GEC).

“Estamos dando a conocer este nuevo centro de evaluación de conocimientos para acercarnos un poco más al ciudadano y brindar una infraestructura cómoda”, señaló.

El funcionario indicó que el examen de conocimientos tiene una duración aproximada de 40 minutos y que la sede atenderá al público de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Asimismo, precisó que actualmente el establecimiento cuenta con alrededor de 50 computadoras operativas y viene atendiendo alrededor de 150 usuarios por día, cifra que esperan incrementar conforme más ciudadanos conozcan el funcionamiento de la nueva sede.

Traslado gratuito hacia el Circuito Vial Lima Norte

Uno de los principales anuncios realizados durante la presentación fue la implementación de un servicio gratuito de movilidad para trasladar a los postulantes desde Lima Centro hasta el Circuito Vial Lima Norte, en Comas, donde se realiza el examen práctico de manejo.

Según explicó Vilca, el servicio incluirá el traslado de ida y retorno sin costo para los usuarios y contará inicialmente con salidas programadas a las 9:30 a.m. y 2:30 p.m. No obstante, indicó que, si se reúne un grupo numeroso antes del horario previsto, la unidad podrá salir de manera anticipada para atender la demanda.

La nueva sede de Lima Centro ofrecerá un servicio gratuito de movilidad para trasladar a los postulantes hacia el Circuito Vial Lima Norte, en Comas, donde se realiza el examen práctico de manejo. (Foto: Hugo Perez / GEC).

El representante del circuito señaló que esta medida busca reducir una de las principales dificultades que manifestaban los ciudadanos durante el proceso de obtención de la licencia.

“Muchas veces nos indicaban que Comas quedaba un poco lejos. El centro de Lima es un lugar mucho más accesible para los administrados y estamos pensando en ampliar la cobertura para llegar a más ciudadanos”, sostuvo.

Buscan ampliar la cobertura en Lima Metropolitana

De acuerdo con Peter Vilca, la apertura del Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir Lima Centro forma parte de una estrategia para descentralizar los servicios y fortalecer la capacidad de atención a los postulantes.

En esa línea, anunciaron que ya mantienen coordinaciones para implementar una nueva sede en Lima Este, aunque por el momento no se precisó una fecha para su puesta en funcionamiento.

Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 1 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 2 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 3 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 4 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 5 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 6 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 7 / 7

“La meta institucional es seguir ampliando sedes, servicios y facilidades para que los usuarios cuenten con procesos más accesibles, seguros y ordenados. Esta nueva sede representa un paso importante dentro de ese objetivo”, afirmó Vilca.

La futura sede en Lima Este se sumaría al proceso de expansión impulsado por el Circuito Vial Lima Norte con el objetivo de acercar progresivamente los servicios vinculados a la evaluación y emisión de licencias de conducir a más ciudadanos de Lima Metropolitana.

Especialista plantea descentralizar también el examen práctico para agilizar la obtención de licencias

Aunque calificó como positiva la apertura de nuevos centros de evaluación para acercar los servicios a los ciudadanos, Alfonso Flórez, especialista en transporte, tránsito y seguridad vial y gerente general de la Fundación Transitemos, consideró que la medida será limitada mientras el examen práctico continúe realizándose únicamente en el Circuito Vial Lima Norte, en Comas.

El especialista explicó en una entrevista para El Comercio que Lima Metropolitana, con más de 11 millones de habitantes, requiere una red de sedes que reduzca los tiempos y distancias que deben recorrer los postulantes para completar el proceso de obtención de una licencia de conducir.

Alfonso Florez, experto en transporte, seguridad vial y Gerente General de la Fundación Transitemos. (Foto: Difusión en YouTube del canal Mercado Negro). / Diego Aquino Pedraza

"Me parece bien que una parte del proceso se esté descentralizando con más centros de atención, pero si solo existe el circuito de Comas para el examen de conducción, no hay una verdadera descentralización de los servicios“, sostuvo.

En ese sentido, recordó que anteriormente el examen práctico también se realizaba en las instalaciones del Touring, en Villa El Salvador, por lo que planteó que las autoridades evalúen retomar ese espacio o habilitar nuevos circuitos en distintos sectores de Lima Metropolitana.

Touring y Automóvil Club del Perú, sede de Conchán. (Foto: Dante Piaggio)

"La gente que vive en el sur de Lima podría ir a Villa El Salvador y quienes están en el norte continuar en Comas. Si pueden abrir otro circuito en otro lado, bienvenido sea“, indicó.

Flórez consideró que el servicio gratuito de movilidad anunciado por el nuevo centro constituye una ayuda para los usuarios, aunque enfatizó que no resuelve el problema de fondo, ya que los postulantes siguen obligados a trasladarse hasta Comas para culminar el proceso.

El nuevo servicio de movilidad gratuita trasladará a los postulantes desde la sede de Lima Centro hasta el Circuito Vial Lima Norte, en Comas, para rendir el examen práctico. Para el especialista Alfonso Flórez, la medida facilita el traslado, pero la verdadera descentralización del sistema requiere habilitar más circuitos de manejo en Lima Metropolitana. (Foto: Hugo Perez / GEC).

Asimismo, propuso modernizar el sistema de evaluación mediante la digitalización del examen de conocimientos, al señalar que este podría rendirse de manera virtual bajo mecanismos de control adecuados. También recomendó revisar el contenido de la prueba para priorizar preguntas relacionadas con la toma de decisiones y la conducta del conductor frente a situaciones reales de tránsito, en lugar de conocimientos mecánicos que, a su juicio, han perdido vigencia para los conductores particulares.

Finalmente, sostuvo que cualquier proceso de descentralización debe ir acompañado de una fiscalización permanente por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante sistemas interconectados que permitan supervisar en tiempo real los resultados de las evaluaciones y garantizar que los estándares sean los mismos en todos los centros autorizados.

“Si una persona es jalada en el examen y tiene que volverlo a dar. inmediatamente el ministerio tiene que tener copia de la evaluación que dice que ya fue jalado, no vaya a ser que el señor se vaya, supongamos, a provincia, y tramite otra vez allí y no lo jala la evaluación”, concluyó.