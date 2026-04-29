La Municipalidad Metropolitana de Lima inició oficialmente la emisión de licencias de conducir Clase A en sus diversas categorías, tras concretarse la transferencia de funciones que antes estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Desde ahora, los trámites para brevetes de este tipo en Lima Metropolitana deberán realizarse a través de la plataforma digital de la comuna capitalina.

Pero la pregunta que más se repite entre los conductores es sencilla: ¿qué categorías podrá emitir ahora la Municipalidad de Lima?

La respuesta es que la comuna quedó habilitada para entregar las licencias Clase A en los niveles A-I, A-IIa, A-IIb, A-IIIa, A-IIIb y A-IIIc, es decir, desde vehículos particulares hasta unidades pesadas de transporte de pasajeros y carga.

La licencia A-I es la más común y corresponde a conductores particulares. Permite manejar automóviles, sedanes, hatchback, SUV, pick-up y furgones. Para miles de limeños, esta será la categoría más solicitada al tratarse del brevete estándar para uso privado.

En tanto, la categoría A-IIa habilita también la conducción de vehículos destinados al transporte de pasajeros, como taxis, ambulancias y buses de servicio público. La A-IIb amplía el rango hacia microbuses y minibuses de mayor capacidad.

Para el transporte pesado aparecen las categorías superiores. La A-IIIa está orientada a buses y ómnibus de gran tonelaje; la A-IIIb, a camiones, remolques, volquetes y unidades de carga especializadas; mientras que la A-IIIc integra todas las anteriores y representa el nivel más alto dentro de la Clase A.

Además de nuevas licencias, la Municipalidad de Lima también asumirá procesos como revalidaciones, recategorizaciones, duplicados y canjes, por lo que los usuarios ya no deberán acudir a las antiguas sedes del MTC en Cercado de Lima, Lince o centros MAC para estos trámites dentro de Lima Metropolitana.

Según informó la comuna, los exámenes médicos seguirán realizándose en centros autorizados, mientras que las pruebas de conocimientos y manejo continuarán en el circuito vial de Comas. Tras aprobar todas las etapas, la emisión del brevete físico quedará a cargo del municipio.

Con este cambio, Lima concentra ahora la gestión local de uno de los documentos más solicitados por los conductores. La clave para el usuario será identificar correctamente qué categoría necesita según el vehículo que maneja y el uso que le dará.