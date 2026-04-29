Resumen

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Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima inició oficialmente la emisión de licencias de conducir Clase A en sus diversas categorías, tras concretarse la transferencia de funciones que antes estaba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Desde ahora, los trámites para brevetes de este tipo en Lima Metropolitana deberán realizarse a través de la plataforma digital de la comuna capitalina.

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