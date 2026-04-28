La emisión de licencias de conducir de clase A en la capital ha pasado a manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que desde el 22 de abril asumió formalmente esta responsabilidad como parte del proceso de descentralización establecido por ley. La transferencia de funciones fue concretada tras concluir el traspaso de competencias que anteriormente estaban bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En adelante, la Municipalidad Metropolitana de Lima asume de manera integral la expedición de licencias físicas de clase A, abarcando no solo a quienes tramitan el documento por primera vez, sino también a los procesos de revalidación, recategorización, duplicado y canje. A continuación te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta gestión que es de gran interés en miles de peruanos en este preciso momento.

Municipalidad de Lima asume emisión de licencias de conducir: sedes, horarios y precios

Estos procedimientos se concentran de forma presencial en un único punto autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se trata de la sede ubicada en el jirón Flor de Arayanes 361, en el distrito de Comas, donde opera el concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC.

En estas instalaciones se desarrollan todas las etapas del proceso, desde las evaluaciones teóricas hasta las pruebas prácticas de conducción, así como la emisión final de la licencia, centralizando en un solo espacio la atención a los postulantes.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisó que estos trámites han dejado de atenderse en las sedes donde anteriormente se realizaban, como el local del jirón Orrego 1923 en el Cercado de Lima y el de la avenida César Vallejo 603 en Lince, así como en los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

Con esta disposición, la atención queda concentrada en el nuevo punto habilitado, marcando un cambio en la forma en que los usuarios acceden a este servicio.

¿Cuál es el horario de atención?

El responsable del área de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Peralta, indicó que el local implementado en Comas brinda atención de lunes a viernes entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

Según detalló, el sistema ha sido reorganizado para reducir los tiempos de espera, permitiendo que los ciudadanos culminen todo el proceso y reciban su brevete en una sola jornada.

¿Cuál es el costo del trámite?

En cuanto a los montos establecidos, el representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima precisó que las tarifas han sido fijadas en niveles considerados accesibles. La evaluación teórica tiene un costo de 24.80 soles, mientras que la prueba práctica de conducción asciende a 45 soles.

Para quienes realizan ambas evaluaciones, el desembolso conjunto alcanza los 69.80 soles. A este importe se añade el pago correspondiente a la emisión del brevete, que tiene una tasa adicional de 14.70 soles.

¿A qué números comunicarse para resolver dudas y saber más?

Para atender dudas relacionadas con el proceso, la Municipalidad Metropolitana de Lima puso a disposición de la ciudadanía una línea telefónica de orientación. Así lo informó Alberto Peralta, quien además precisó que la programación de citas para rendir los exámenes teórico y práctico se gestiona directamente con el concesionario a cargo del circuito en Comas.