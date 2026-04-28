Por Redacción EC

La emisión de licencias de conducir de clase A en la capital ha pasado a manos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que desde el 22 de abril asumió formalmente esta responsabilidad como parte del proceso de descentralización establecido por ley. La transferencia de funciones fue concretada tras concluir el traspaso de competencias que anteriormente estaban bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En adelante, la Municipalidad Metropolitana de Lima asume de manera integral la expedición de licencias físicas de clase A, abarcando no solo a quienes tramitan el documento por primera vez, sino también a los procesos de revalidación, recategorización, duplicado y canje. A continuación te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta gestión que es de gran interés en miles de peruanos en este preciso momento.