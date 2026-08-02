La forma de obtener una licencia de conducir en Lima cambió por completo durante este 2026 luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiera la administración de este servicio. Con ello, el lugar donde miles de conductores realizaban sus evaluaciones dejó de funcionar para este trámite y las atenciones fueron trasladadas a un nuevo centro autorizado. Este cambio también implica un nuevo proceso para quienes buscan sacar su primer brevete, renovar el documento o realizar otros procedimientos relacionados con la licencia de conducir. Si tienes pensado iniciar este trámite en los próximos días, es importante conocer la ubicación de la nueva sede, los servicios disponibles, los costos y los requisitos exigidos. Descubre dónde se encuentra el nuevo centro autorizado para tramitar tu brevete y cómo realizar todo el proceso paso a paso.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA NUEVA SEDE PARA TRAMITAR EL BREVETE?

Actualmente, la atención para las licencias de conducir de clase A se concentra en el Centro Vial Norte, ubicado en el jirón Flor de Arrayanes 361, en el distrito de Comas, en Lima. Este establecimiento se convirtió en el punto autorizado para recibir a los postulantes luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiera la gestión de este servicio. La sede atiende de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:30 de la tarde, por lo que se recomienda acudir con anticipación para evitar demoras, especialmente porque durante los primeros días de funcionamiento se registró una alta demanda de usuarios.

Circuito Vial Lima Norte, en Comas. (Foto: Hugo Perez / GEC).

¿POR QUÉ EL TOURING DEJÓ DE ENTREGAR LICENCIAS DE CONDUCIR?

El cambio responde al término del convenio que mantenía el Touring y Automóvil Club del Perú para administrar parte del proceso de emisión de brevetes. Tras la transferencia de competencias realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima, la entidad municipal pasó a encargarse de las licencias de clase A. Como consecuencia, el Touring dejó de estar autorizado para tomar los exámenes correspondientes. Sin embargo, la institución informó que presentó una propuesta para continuar brindando este servicio bajo las mismas condiciones establecidas por la municipalidad y se encuentra a la espera de una respuesta oficial.

¿QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR EN EL CENTRO VIAL NORTE?

La sede de Comas permite efectuar diversos procedimientos relacionados con las licencias de conducir de clase A. Entre ellos se encuentran:

Obtener una licencia por primera vez.

Revalidar un brevete vigente.

Solicitar una recategorización.

Tramitar un duplicado.

Realizar el canje de una licencia válida.

Asimismo, este establecimiento continúa ofreciendo atención para las licencias de clase B, destinadas a motocicletas y mototaxis.

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL BREVETE?

El proceso comienza con la evaluación médica en cualquiera de los centros autorizados para certificar que el postulante cumple con las condiciones necesarias para conducir. Luego corresponde rendir el examen de conocimientos sobre normas de tránsito y, posteriormente, la prueba práctica de manejo en el circuito del Centro Vial Norte.

Para desarrollar esta última evaluación es necesario alquilar un vehículo dentro de la misma sede. Durante la prueba solo se permite ingresar con el Documento Nacional de Identidad y los comprobantes de pago, mientras que la calificación es realizada por evaluadores que observan el desempeño desde el exterior del vehículo. Una vez aprobadas todas las etapas, el usuario cancela el derecho correspondiente y puede recibir su licencia el mismo día.

¿CUÁNTO CUESTA SACAR EL BREVETE EN ESTA NUEVA SEDE?

Las tarifas establecidas para este procedimiento se mantienen iguales a las que anteriormente estaban vigentes. Los principales pagos son los siguientes:

Examen de conocimientos: S/24.80.

Examen de manejo: S/45.00.

Total por una licencia nueva: S/69.80.

Emisión del brevete: S/14.70.

Además, quienes rindan la evaluación práctica deberán considerar el alquiler del vehículo utilizado durante el examen, cuyo costo es de S/60. En el caso de las revalidaciones, únicamente corresponde pagar el examen práctico y los derechos que resulten aplicables.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS POSTULANTES?

Las personas interesadas en obtener una licencia de conducir deben cumplir con varias condiciones antes de iniciar el trámite. Entre las principales se encuentran:

Haber cumplido al menos 18 años.

Presentar un DNI vigente o un documento válido si se trata de un ciudadano extranjero.

Aprobar el examen médico, la evaluación teórica y la prueba práctica.

No mantener multas pendientes de pago ni otras sanciones registradas.

No encontrarse suspendido o impedido para conducir.

Las autoridades también informaron que trabajan en la ampliación del servicio hacia otras zonas de Lima y evalúan implementar nuevas sedes en el futuro, además de impulsar una licencia de conducir virtual para agilizar la atención a los usuarios, según informa la plataforma América TV.

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