¿Dónde se ubica la nueva sede donde entregas brevetes en este 2026? | Foto: Andina
¿Dónde se ubica la nueva sede donde entregas brevetes en este 2026? | Foto: Andina
Por Redacción EC

La forma de obtener una licencia de conducir en Lima cambió por completo durante este 2026 luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiera la administración de este servicio. Con ello, el lugar donde miles de conductores realizaban sus evaluaciones dejó de funcionar para este trámite y las atenciones fueron trasladadas a un nuevo centro autorizado. Este cambio también implica un nuevo proceso para quienes buscan sacar su primer brevete, renovar el documento o realizar otros procedimientos relacionados con la licencia de conducir. Si tienes pensado iniciar este trámite en los próximos días, es importante conocer la ubicación de la nueva sede, los servicios disponibles, los costos y los requisitos exigidos. Descubre dónde se encuentra el nuevo centro autorizado para tramitar tu brevete y cómo realizar todo el proceso paso a paso.

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