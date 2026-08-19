Para muchos propietarios en el Perú, tener un inquilino que deja de pagar la renta puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El problema no termina con la falta de ingresos, ya que en determinados casos el ocupante también puede negarse a abandonar la vivienda pese a haber incumplido con el contrato. Esta situación puede generar pérdidas económicas, gastos adicionales y la necesidad de recurrir a la vía legal para recuperar el inmueble. Tradicionalmente, los procesos de desalojo han sido asociados con trámites prolongados y procedimientos que pueden extenderse durante meses. El tiempo que demande cada caso depende de factores como las condiciones del contrato, las circunstancias del incumplimiento y la vía judicial utilizada por el propietario. Sin embargo, existe una alternativa legal que busca agilizar este tipo de procedimientos. Se trata del denominado ‘Desalojo Express’, un mecanismo que, cuando se cumplen determinados requisitos, puede permitir que el dueño solicite la restitución del inmueble en un periodo considerablemente menor que el de un proceso convencional.

Esta opción ha despertado el interés de quienes buscan recuperar una propiedad ocupada por un arrendatario que no cumple con sus obligaciones. A continuación, explicamos en qué consiste este procedimiento, cuáles son sus condiciones y qué debe tener en cuenta el propietario antes de iniciar el trámite.

¿CÓMO RETIRAR A LOS INQUILINOS A TRAVÉS DEL ‘DESALOJO EXPRESS’?

En una entrevista para la Agencia Andina, el juez supremo titular, Ramiro Bustamante, informó que a través del ‘Desalojo Express’ permite a los dueños ejecutar el desalojo de estas personas por un plazo de 15 a 30 días a diferencia de un proceso común, por lo que se busca brindar mayor celeridad y seguridad jurídica a los afectados. De esta manera, para acceder a este mecanismo judicial, el magistrado explicó que es necesario contar con un contrato de arrendamiento por escrito que incluya una cláusula de allanamiento futuro y firmadas por ambas partes debidamente legalizadas ante un notario. Entre los requisitos figuran aquellos en los que el inquilino acumula una deuda de dos meses y quince días de renta, así como cuando el contrato de alquiler ha vencido y el propietario decide no renovarle más.

Por último, Bustamante precisó que el procedimiento comienza con la admisión de la demanda por parte del juez y la emisión del auto de ejecución. Es así que, el demandado tiene un plazo de seis días para demostrar el pago de la deuda o acreditar la vigencia del contrato de arrendamiento. No obstante, el juzgado podrá disponer la expulsión en un plazo de hasta 15 días, conforme comparte Infobae. “Para que proceda este proceso especial de desalojo express, se necesita de un contrato escrito que tenga una cláusula de allanamiento a futuro y que además cuente con las firmas legalizadas notarialmente. Es un proceso especial que solo permite acreditar el pago de la renta o la prórroga del contrato. Si no se acreditan estas dos situaciones, se dispone el lanzamiento respectivo”, sostuvo el juez.

¿CÓMO OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR A TRAVÉS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES?

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones instó a la ciudadanía que posee motocicletas u otros vehículos menores a contar con una licencia de conducir vigente, la cual puede tramitarse de manera accesible a través de las municipalidades de cada provincia del país. Se trata del brevete de categoría B, que permite conducir motocicletas, mototaxis, triciclos y bicimotos, tanto para uso personal como para el transporte de pasajeros o carga en el territorio nacional. De esta manera, para acceder a este importante documento, el ciudadano debe presentar una serie de requisitos, como el documento de identidad, la aprobación de un examen médico que acredite la aptitud física y mental, así como rendir y superar las pruebas de conocimientos de tránsito y de manejo práctico.

Estos deben ser remitidos al municipio donde reside el ciudadano, donde serán emitidos dentro del plazo establecido. Eso no es todo, la entidad pública precisó que, para obtener la licencia de conducir Clase B IIC (mototaxis), el postulante también debe completar un curso de formación de conductores, además de los requisitos señalados previamente. Así, el MTC recomendó a los conductores a mantenerse informados sobre actualizaciones, requisitos o novedades en las plataformas oficiales del municipio provincial, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por último, dispuso una página web (LINK) para los interesados, que permite simular un examen similar al de la evaluación, con una serie de preguntas que deberán resolverse en un tiempo de 40 minutos, conforme comparte Andina.

VIDEO RECOMENDADO: