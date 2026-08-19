Por Kenyi Peña Andrade

Para muchos propietarios en el Perú, tener un inquilino que deja de pagar la renta puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. El problema no termina con la falta de ingresos, ya que en determinados casos el ocupante también puede negarse a abandonar la vivienda pese a haber incumplido con el contrato. Esta situación puede generar pérdidas económicas, gastos adicionales y la necesidad de recurrir a la vía legal para recuperar el inmueble. Tradicionalmente, los procesos de desalojo han sido asociados con trámites prolongados y procedimientos que pueden extenderse durante meses. El tiempo que demande cada caso depende de factores como las condiciones del contrato, las circunstancias del incumplimiento y la vía judicial utilizada por el propietario. Sin embargo, existe una alternativa legal que busca agilizar este tipo de procedimientos. Se trata del denominado ‘Desalojo Express’, un mecanismo que, cuando se cumplen determinados requisitos, puede permitir que el dueño solicite la restitución del inmueble en un periodo considerablemente menor que el de un proceso convencional.

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