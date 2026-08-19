Por Redacción EC

En el Perú, Yape se ha convertido en una de las herramientas digitales más utilizadas para enviar y recibir dinero. Millones de usuarios recurren diariamente a esta plataforma para realizar pagos, transferencias, recargar sus celulares, cancelar servicios, comprar productos e incluso adquirir entradas y pasajes, entre otras operaciones. Pero llevar la billetera digital en el teléfono también implica tomar precauciones ante cualquier eventualidad. Un celular extraviado o robado no solo representa la pérdida del equipo, sino que puede poner en riesgo datos personales, aplicaciones y cuentas asociadas al dispositivo. En el caso de Yape, esta situación requiere actuar rápidamente para evitar que terceros intenten acceder a la cuenta o realizar operaciones sin autorización. Ante este tipo de escenarios, los usuarios cuentan con mecanismos para bloquear o eliminar el acceso a Yape y proteger el dinero asociado a la aplicación. La medida resulta especialmente importante cuando el teléfono ya no se encuentra bajo el control de su propietario. Por ello, si sufriste el robo o la pérdida de tu celular y utilizabas Yape, es importante conocer qué debes hacer inmediatamente y cuáles son los pasos indicados para bloquear tu cuenta. A continuación, te explicamos el procedimiento para proteger tu información y evitar posibles inconvenientes.