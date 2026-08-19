En el Perú, Yape se ha convertido en una de las herramientas digitales más utilizadas para enviar y recibir dinero. Millones de usuarios recurren diariamente a esta plataforma para realizar pagos, transferencias, recargar sus celulares, cancelar servicios, comprar productos e incluso adquirir entradas y pasajes, entre otras operaciones. Pero llevar la billetera digital en el teléfono también implica tomar precauciones ante cualquier eventualidad. Un celular extraviado o robado no solo representa la pérdida del equipo, sino que puede poner en riesgo datos personales, aplicaciones y cuentas asociadas al dispositivo. En el caso de Yape, esta situación requiere actuar rápidamente para evitar que terceros intenten acceder a la cuenta o realizar operaciones sin autorización. Ante este tipo de escenarios, los usuarios cuentan con mecanismos para bloquear o eliminar el acceso a Yape y proteger el dinero asociado a la aplicación. La medida resulta especialmente importante cuando el teléfono ya no se encuentra bajo el control de su propietario. Por ello, si sufriste el robo o la pérdida de tu celular y utilizabas Yape, es importante conocer qué debes hacer inmediatamente y cuáles son los pasos indicados para bloquear tu cuenta. A continuación, te explicamos el procedimiento para proteger tu información y evitar posibles inconvenientes.

¿CÓMO ELIMINAR O BLOQUEAR LA CUENTA YAPE?

Entre los miles de usuarios de Yape existe una preocupación frecuente sobre la seguridad de sus cuentas en caso de pérdida o robo del celular, ya que esta situación puede poner en riesgo tanto su información personal como el dinero disponible en la aplicación. Por ello, a través de su plataforma oficial, la popular billetera digital compartió con sus clientes la manera rápida y sencilla para bloquear o eliminar la cuenta:

Para usuarios que no pueden ingresar al app: Si no se puede acceder a Yape, se tiene la opción de eliminar la cuenta desde la web (LINK). Si la cuenta estaba vinculada a una tarjeta, el saldo permanecerá en la cuenta de ahorros. En el caso de Yape con DNI, se podrá elegir qué hacer con el dinero disponible al momento de eliminar la cuenta:

Selecciona la opción “Voy a regresar” si luego se volverá a crear un Yape con DNI. Se guardará el dinero y se cargará a una nueva cuenta, la cual se podrá registar con el mismo documento de identidad.

Selecciona la opción “No volveré” si ya no se va a regresar a Yape o si se va a crear una cuenta distinta a Yape con DNI. Se emitirá un giro de todo el saldo pendiente y se podrá cobrar en cualquier sede del BCP con solo DNI en 3 días hábiles.

Para usuarios que pueden ingresar a la app: Para eliminar la cuenta de Yape, se debe abrir la aplicación e ingresar a “Mi perfil”, ubicado en la parte superior izquierda. Luego, se selecciona la opción “Eliminar mi cuenta”, confirmar la solicitud e introducir la clave de seis dígitos. Tras completar estos pasos, la cuenta quedará eliminada. No obstante, si se utiliza Yape con DNI, se deberá retirar el saldo disponible antes de eliminar la cuenta. Para ello, se puede elegir una de las siguientes opciones:

-Se podrá yapear el saldo disponible a una persona de confianza o familiar y solicitar que lo devuelva cuando se tenga una nueva cuenta Yape de inmediato.

-Otra opción es solicitar un retiro de efectivo, sin comisiones, desde la app y recogerlo/cobrarlo luego de 3 días hábiles en cualquier sede del BCP a nivel nacional.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.