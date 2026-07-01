Nuevo centro de licencias de conducir en Av. Grau. (Foto: Municipalidad de Lima)
Nuevo centro de licencias de conducir en Av. Grau. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una nueva sede para la emisión de licencias de conducir en la cuadra 1 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima, para descentralizar y modernizar la atención a los ciudadanos que requieren realizar trámites de sus brevetes.

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