La Municipalidad de Lima puso en funcionamiento una nueva sede para la emisión de licencias de conducir en la cuadra 1 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima, para descentralizar y modernizar la atención a los ciudadanos que requieren realizar trámites de sus brevetes.

El local, ubicado específicamente en la avenida Grau 169, permite gestionar la revalidación, duplicado y otros procedimientos administrativos para licencias de las clases A y B. Asimismo, las instalaciones cuentan con ambientes acondicionados para que los usuarios rindan el examen de conocimientos requerido por la normativa vigente.

Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la comuna, señaló que esta iniciativa responde a un proceso de modernización impulsado por la gestión del alcalde Renzo Reggiardo. El funcionario indicó que el centro cuenta con estacionamiento y atiende solicitudes de duplicados de ciudadanos de cualquier lugar del país.

Nuevo centro de licencias de conducir en Av. Grau. (Foto: Municipalidad de Lima)

La apertura de esta sede se enmarca en la transferencia de funciones, donde la Municipalidad de Lima asumió la competencia de emitir licencias de conducir, antes a cargo del MTC. Para los trámites, se exige el DNI vigente y no registrar multas pendientes ante el Jurado Nacional de Elecciones o el MTC.

Optimización de procesos y seguridad al ciudadano

Desde abril a la fecha, la comuna limeña ha emitido más de 30 mil licencias de conducir. Según informó la gerencia, la optimización de procesos mediante el área de Gobierno Digital permitió establecer los tiempos de entrega de la licencia en un rango que oscila entre los 15 y 25 minutos.

Peralta exhortó a la población a evitar el uso de tramitadores y realizar sus gestiones directamente en las ventanillas con funcionarios autorizados. Esta recomendación busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de personas externas al sistema administrativo durante el proceso de obtención o renovación de su documento de conducir.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y los sábados hasta la 1:00 p. m. Los costos por duplicado son de 14.70 soles para clase A y 26 soles para clase B, requiriendo contar con el examen médico para las revalidaciones.