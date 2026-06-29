Sedapal informó que reforzó la atención de la emergencia ocasionada por el incendio de gran magnitud registrado en la cuadra 9 de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, mediante el despliegue de siete camiones cisterna en apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

La empresa precisó que, tras activarse sus protocolos de emergencia, inicialmente movilizó tres camiones cisterna hacia la zona y posteriormente dispuso el envío de otras cuatro unidades para fortalecer las labores de atención y garantizar el abastecimiento continuo de agua durante el control del siniestro.

Refuerzan suministro de agua para combatir incendio de gran magnitud en el Cercado de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Asimismo, Sedapal informó que incrementó la presión en la red de distribución para asegurar un caudal adecuado y sostenido durante la emergencia. También habilitó los hidrantes ubicados en los alrededores del incendio para facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del CGBVP.

La empresa señaló que mantiene una coordinación permanente con las autoridades competentes y continuará brindando apoyo hasta la culminación de la emergencia, priorizando la seguridad de la población.

#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio en almacén del Cercado de Lima pic.twitter.com/4XwqHaU6kH — SedapalOficial (@SedapalOficial) June 29, 2026

El incendio se registra desde aproximadamente las 6:00 a.m. de este lunes 29 de junio en un complejo de almacenes y talleres ubicado en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides.

Según información difundida por América Noticias, el incendio se habría iniciado cuando algunas personas quemaban basura dentro de un cilindro. De acuerdo con esa versión preliminar, una chispa habría alcanzado un almacén de tuberías de PVC con material altamente inflamable.

Las llamas consumieron rápidamente la estructura metálica del almacén, ocasionando el colapso del techo y de parte de las paredes. Además, la fachada del taller mecánico contiguo resultó seriamente afectada y durante la emergencia se reportó que se escucharon varias explosiones.

El incendio afecta un complejo de almacenes y talleres en la cuadra 9 de la avenida Óscar Benavides y compromete un área superior a los 800 metros cuadrados. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni víctimas. La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene restringido el acceso al perímetro para facilitar las labores de los equipos de emergencia y el desplazamiento de las unidades de bomberos.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.