Sedapal incrementa presión de la red e incorpora siete cisternas para atender incendio en el Cercado de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Sedapal incrementa presión de la red e incorpora siete cisternas para atender incendio en el Cercado de Lima. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Sedapal informó que reforzó la atención de la emergencia ocasionada por el incendio de gran magnitud registrado en la cuadra 9 de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), en el Cercado de Lima, mediante el despliegue de siete camiones cisterna en apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.