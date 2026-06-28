El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este domingo 28 y lunes 29 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA
DOMINGO 28 DE JUNIO
San Antonio de Huarochirí (3:00 am - 7:00 pm)
- Asoc San Juan de Jicamarca - ECNC
San Antonio de Huarochirí (8:00 am - 10:50 pm)
- Agru Vecinal El Bosque - Anexo 8 - ECNC
- Agru Vecinal Sector Sur Jicamarca Anexo 8 - ECNC
- Asoc Casa Huerta 1.º de Mayo - Cerro Camote
- Asoc Cerro La Libertad - Arca de Noe - Sec 8
- Asoc de Vivienda Integración Los Olivos
- Asoc. J.V Los Olivos 2da Etapa - ECNC
- Pueb Jicamarca - Anexo 8
LUNES 29 DE JUNIO
Lurigancho (3:00 am - 7:00 pm)
- Asoc Agrupación Artesanal Valle Triunfo ECNC
- Asoc Barrio Unido
- Asoc Bellavista
- Asoc Corazón de Jesús - Sector 8 - Cerro Camote
- Asoc Julio César Tello Jicamarca
Lurin (3:00 am - 7:00 pm)
- Sector 459
Villa María del Triunfo (3:00 am - 7:00 pm)
- A.H. Ampliación PJ Monte Bektu
- A.H. Caminos de la Hermandad
- A.H. 8 de diciembre
- A.H. Las Malvinas
- A.H. 3 de Mayo
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Las Torres de San Gabriel Alto Zona 1 JCM
- A.H. Villa Monte Bektu
- A.H. Virgen de Cocharcas
- PJ Las Lomas
Lurigancho (6:00 am - 10:00 pm)
- A.H. Casa Huerta La Campia Sector B
- A.H. Paraíso de Cajamarquilla - ECNC
- Agru Familiar Anchi - ECNCC
- Agru Familiar Divino No Jesús
- Agru Parcela 41 y 62 Nievería - ECNC
- APV Las Villas de Nievería - ECNC
- APV Velo Horizonte 1era etapa Nievería - ECNC
- APV Velo Horizonte 2da etapa Nievería - ECNC
- Asoc Agrup. Familiar San Cristobal
- Asoc. C.P. Nievería Sector 12214 - E
- Asoc California de Nievería 2da etapa
- Asoc Casa Huerta Paraíso de Huachipa
- Asoc de Pobladores Los Huertos de Nievería - ECNC
- Asoc Dulce Amanecer de Nievería
- Asoc El Remanso de Nievería
- Asoc Las Brisas de Huachipa
- Asoc Las gaviotas de Nievería Chambala - Lurigancho
- Asoc Los Alamos de Nievería - ECNC
- Asoc Los Ángeles de Huachipa
- Asoc Los Castores de Nievería
- Asoc Los Cedros de Nievería - ECNC
- Asoc Los Jardines de Nievería - ECNC
- Asoc Los Sauces de Nievería - ECNC
- Asoc Los Topacios de Nievería - ECNC
- Asoc Los Tulipanes de Nievería - ECNC
- Asoc Lotiz. El Huerto de Nievería 2da y 3era etapa
- Asoc Lotiz. Santa Ana de Nievería
- Asoc. Prop Las Casuarinas de Nievería 2da etapa
- Asoc. Prop VIV. Cristo es Amor
- Asoc San Francisco Sector Nievería
- Asoc San José de Nievería
- Asoc San Vicente Nievería
- Asoc Virgen de Cocharcas Nievería
- P.V Corazón de Jesús
- P.V Virgen de Chapi
- Urb. Alameda dde Huachipa
- Urb Fundo Nievería 2da etapa
- Urb Las Palmeras del bosque
- Urb Parcelación Baja del Fundo Huachipa
Chorrillos (7:00 am - 10:00 pm)
- A.H Delicias de Villa (Padres de Familia)
- A.H Las Garzas de Villa
- A.H Indoamerica Sector II
- A.H Rinconada de Villa Sector I
- A.H La sagrada familia
- APV Villa Municipal
- Asoc. A.R.I.A Delicias de Villa Zona I
- Asoc. A.R.I.A Delicias de Villa Zona II
- Asoc A.R.I.A Delicias de Villa Zona III
- Asoc A.R.I.A Zona dos (ex ganadera)
- Asoc de Viv. Fundo de Villa Baja
- Asoc Padres de Familia
- Cercado
Carabayllo (7:00 am - 7:00 pm)
- Urb La Planicie I Etapa
- Urb La Planicie II Etapa
- Urb La Planicie III Etapa
- Urb La Planicie IV Etapa
- Urb Villa Club II Etapa
- Urb Villa Club III Etapa
- Urb Villa Club IV Etapa
Callao (8:00 am - 12:00 am medianoche)
- Sector 104
- Sector 110